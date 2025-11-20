台中男3天便不出來！驚見「8cm瓷杯塞爆菊花」　開腸剖肚取出

記者鄧木卿／台中報導

中部一名男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，趕緊到李綜合醫院求診，醫師透過X光檢查，驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，原本要用器械夾出杯子，但杯緣光滑無法施力，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，最後全身麻醉「開腸破肚」的才順利取出杯子。

▲▼台中男子3天無法解便，竟是肛門塞了瓷杯。（圖／李綜合醫院提供，下同）

「真的無奇不有，我看到也嚇一跳。」外科醫師吳坤達術後詢問患者，杯子到底怎麼塞進去？患者只是害羞回應，「我不知道，我不小心的！」原本患者打算試著用力像大便一樣排出，卻卡得死死的，憋了至少三天無法解便，才趕緊就醫求救。

吳坤達說，一開始試著使用器械直接把杯子夾出來，但是杯子光滑，用了很多器械，都無法成功，後來再使用腹腔鏡，依舊無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者或造成感染風險，最後只好在肚子上動刀，直接「破肚開腸」，總共花了2個多小時，才順利取出，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便。

吳坤達指出，肛門塞進異物，一般臨床上是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，但這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死危機，萬一受傷，恐要造口裝人工肛門，才能順利的解便，提醒少數有特殊嗜好的民眾，切記不要輕易嘗試。