燃燒生命工作！台中OL胃痛2個月暴瘦5公斤　竟是潰瘍嚴重腸阻塞

▲台中一名女上班族工作壓力大、緊張到胃痛，甚至一吃食物就嘔吐，前往就醫才發現嚴重胃潰瘍以及十二指腸潰瘍。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今天是勞動節，但不少勞工過得不開心。台中一名黃姓上班族，因工作壓力大，造成胃及十二指腸潰瘍，原本還能進食，未料潰瘍愈來愈嚴重，吃什麼吐什麼，到醫院詳細檢查，才發現因嚴重潰瘍導致腸阻塞，一個月爆瘦超過5公斤。醫師進行腸胃道繞道手術，患者才逐漸恢復康復。醫師提醒，勞工朋友如果有身體不適一定要儘早就醫，更要適時紓壓，才能遠離疾病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲患者經過詳細檢查，發現嚴重的胃潰瘍，嚴重程度到連十二指腸也阻塞，最後手術進行胃繞道手術，把胃與小腸接通。（圖／大甲李綜合醫院提供）



大甲李綜合醫院外科主任邱昱瑞表示，一名40多歲的上班族，兩個多月前出現胃痛症狀，原以為只是一般胃痛，不予理會，沒想到食慾開始降低，一開始只能吞下軟爛的食物，後來連麵線也無法進食，東西吃下肚就開始嘔吐，幾乎無法進食，家人才趕緊帶她就醫。

邱昱瑞說，患者經過詳細檢查，發現嚴重的胃潰瘍，嚴重程度到連十二指腸也阻塞，最後手術進行胃繞道手術，把胃與小腸接通，再搭配藥物治療，才逐漸恢復健康，也能慢慢地進食，術後一個月回診，患者體重已經增加五公斤。

患者自述，是一般上班族，平時工作壓力大，飲食不正常，經常胃痛，之前胃部不舒服到醫院照胃鏡，才驚覺有嚴重的胃潰瘍，根本不知道自己連十二指腸也阻塞，「原以為只是腸胃不適、胃食道逆流，吃藥就能改善，根本沒想到是胃潰瘍，看到報告後自己也嚇一跳。」

▲邱昱瑞提醒，如果身體不舒服一定要儘早就醫，最好每年安排健康檢查，養成良好的生活習慣，才能遠離疾病。（圖／大甲李綜合醫院提供）



邱昱瑞指出，上班族壓力過大、飲食不正常，或是藥物、幽門螺旋桿菌、常吃刺激性食物、喝酒，都可能造成胃及十二指腸潰瘍，嚴重潰瘍發炎的地方變形就會造成腸阻塞。在情緒緊繃、壓力大的情形下，會促使胃酸分泌，胃酸持續分泌刺激胃部，長期下來造成胃黏膜受損，形成壓力性潰瘍。