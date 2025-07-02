女烈日騎車8km「全身又熱又麻」　竟是橫紋肌溶解+急性腎衰竭

▲台中女天熱在外騎車跑活動，卻沒有多喝水，覺得身體發熱、腳腫，就醫檢查發現竟罹橫紋肌溶解症以及急性腎衰竭，住院治療後才好轉。（示意圖、非當事人／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

進入夏季，氣溫動輒飆破36度，中央氣象署也接連發出高溫警報，提醒外出都要多喝水、避免熱傷害。台中大甲李綜合醫院日前就接到一名個案，一名婦人連續好幾天騎車30分鐘，前往8公里外的文化健康站參加活動，日前突然覺得身體不舒服，身體發熱，趕緊到醫院就診，檢查診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，緊急住院，治療後才逐漸正常。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，患者是一名70多歲婦人，到院時自述，覺得全身熱熱的，全身也覺得麻，外觀看患者腳部水腫，進一步抽血檢查發現，血液中肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭，後續給予藥物治療再持續追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師陳采峯指出，抽血檢查發現，患者血液中肌酸激酶、肌酸酐、尿素氮數值皆飆高，診斷罹患橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。（圖／大甲李綜合醫院提供）



陳采峯說，最近天氣持續高溫，不論是坐在冷氣房或是在室外活動，一定要隨時補充水分，不要讓身體處於缺水的狀態。他建議，最好減少大熱天做戶外運動，如果身體出現肌肉疼痛、無力、僵硬，以及尿量減少、尿液呈現深色，就有可能罹患橫紋肌溶解症。

陳采峯也提醒，有慢性腎臟病的患者，更容易發生橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。由於該婦人罹患第四期腎臟病，腎臟功能只剩下不到正常的三分之一，在天熱少喝水、脫水的狀況下，誘發病症。這一次身體不舒服拖了好幾天，才導致病情加重，最後住院治療。