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台中女白內障「只看見30cm以內」　醫警告：再拖恐青光眼

▲白內障。（圖／大甲李綜合提供）

▲台中60多歲婦女罹患白內障，眼科醫師警告，再拖下去恐釀青光眼。（圖／大甲李綜合提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名60多歲的婦人，因為腳受傷行動不便，平時不喜歡出門，眼睛罹患白內障也不積極處理，因為病情愈來愈嚴重，雙眼幾乎都快看不到影響到生活作息，只能看到距離眼睛前面30公分的物品，自己也受不了，才到醫院求診，醫師做白內障手術讓她重建光明。

駐診在大甲李綜合的台中榮總眼科主治醫師李家綺表示，該名60多歲的婦人雙眼罹患白內障，檢查時發現對方的水晶體老化嚴重混濁，只能看到距離眼睛前面30公分的物品，建議手術改善。先進行左眼的手術後，婦人驚覺自己眼睛為之一亮，馬上再安排右眼的手術，相隔一個月後再動刀，雙眼植入人工水晶體後，視力逐漸恢復。

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▲白內障。（圖／大甲李綜合提供）

▲李家綺說，白內障的好發年齡通常在60歲以上，但因為3C產品造成高度近視的人增加。（圖／大甲李綜合提供）

婦人向醫師自述，原本手術前雙眼幾乎看不到，再加上腿部行動不方便，出門都需要家人陪伴，也需要坐輪椅，因此根本不想出門，但眼睛逐漸看不到影響到生活，不僅對家人造成困擾，連要自理也很麻煩，白內障拖延了一年多才願意到醫院治療，「早知道手術後能看得到，我就應該早一點治療，手術前感覺好像是瞎子」。

李家綺說，白內障的好發年齡通常在60歲以上，但因為3C產品造成高度近視的人增加，再加上大環境紫外線增強，讓罹患白內障的患者年紀有下降的趨勢。她提醒，現在天氣炎熱紫外線強，建議在戶外活動要戴上太陽眼鏡，阻擋紫外線的傷害。如果罹患白內障，切勿拖延過久，避免水晶體增厚恐導致繼發性青光眼，提高手術難度。

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