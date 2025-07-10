嚇爛！「下體長肉芽」捏破長越多　菜花男崩潰：我母胎單身耶

▲台中一名健身男因「下體長肉芽」就醫，被醫師診斷出染菜花，男子崩潰不已，直呼自己母胎單身，不理解為何染病。（圖／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名20多歲的男子宣稱母胎單身、也無一夜情等危險性行為；日前發現陰囊到肛門之間會陰的地方，長出一顆顆突起小肉芽，用手摳完卻愈長愈多。就醫檢查後，醫師研判男子長菜花，但病患強調自己非常潔身自愛，沒有進出聲色場所，只說自己每周去健身房至少三次，醫師推斷，有可能是接觸到不潔的健身器材或毛巾，導致感染菜花。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說，該名男子就診自述，日前在會陰摸到一顆顆的小肉芽，用手要把它捏破，沒想到，捏破後數量卻愈來愈多，才趕緊就醫。進行內診時，在陰囊跟肛門間發現長了至少16顆菜花，最大直徑約一公分，一度懷疑男子也有可能是男男不安全性行為，仔細檢查，除了會陰，肛門口、陰莖、陰囊上全都沒有發現菜花。

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黃品叡提到，病患聽到後嚇一跳，根本難以接受，直呼「怎麼可能！」強調自己非常潔身自愛，從來沒有談過戀愛，也沒有不良嗜好，不抽菸、不喝酒，從沒去過聲色場所，也沒有上網尋求一夜情，不理解為何會感染菜花，覺得根本就是莫名其妙。

▲黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要幾週到幾個月。（圖／李綜合醫院提供）



病患也強調自己生活很單純，下班後比較常去的場所就是健身房，平均每周至少去三天。每次到健身房都會做重訓，拿啞鈴做訓練時，都會摩擦到會陰的地方，再加上自己穿透氣的運動褲，長菜花的地方剛好就在摩擦處，也會用健身房的毛巾，懷疑因此遭受感染。

黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要幾週到幾個月，感染初期，生殖器或肛門附近會出現一些扁平突起的淡紅色丘疹，通常不會痛也不會癢，也沒有異味，因此，很容易錯過黃金治療期。

黃品叡提醒，菜花感染途徑最常見的便是不安全的性行為，但是若皮膚有破皮，接觸到受污染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機率會受到病毒感染。他建議患者把內衣褲全都更新，同時再電燒後三個月再回診追蹤，避免再度復發。