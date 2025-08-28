戴套太恥辱「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉變黑還流湯

▲23歲花美男認為性行為戴套很可恥，所以無套大戰7女，結果細菌感染，下體嚴重潰爛。（圖／李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名23歲的男子日前到醫院泌尿科看診，向醫師透露，自己的雞雞「流湯」。已經見多識廣的醫師，檢查時嚇到倒抽一口氣，因男子生殖器化膿「幾乎爛一半」，所幸化驗確認是真菌與細菌感染，還好沒染性病；醫生追問下得知，男子交7個女朋友，而且每次愛愛時皆不戴套，認為那是「男性恥辱」，錯誤的觀念讓醫師忍不住搖頭。

台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，男子在朋友陪同下就診，其自述從來未看過泌尿科門診，但因為生殖器又痛、又腫脹，先到其他醫院急診看病，拿了藥膏便離開，沒想到擦了兩天後覺得沒改善，害怕自己罹患性病，才趕緊到門診就醫。

▲黃品叡透露，病患包皮、龜頭整個爛掉，且顏色都變黑色，二分之一的陰莖化膿帶血水，研判患病至少應該有兩個多禮拜。（圖／院方提供）



男子的朋友也向醫師爆料，男子非常花心，交7位女朋友。黃品叡忍不住追問患者，沒有戴保險套做安全措施，不擔心染性病嗎？未料，男子回答，「戴保險套是男性的恥辱，我身為男性為什麼要戴套？」甚至在出院時還追問，「治好了何時可以再玩？」錯誤的觀念讓醫師也傻眼。

黃品叡透露，男子身高170公分以上，外型時髦、勘稱花美男，但是他看到對方的生殖器時嚇一大跳，因為包皮、龜頭整個爛掉，且顏色都變黑色，二分之一的陰莖化膿帶血水，研判患病至少應該有兩個多禮拜，再詳細檢查沒有發現其他症狀，腹股溝也沒腫脹、沒長菜花；問對方要不要檢驗性病，男子連說了好幾次「我要驗。」

由於男子生殖器化膿的情形嚴重，擔心還有蓄膿，最後接受醫師建議住院，至少清創三次，經細菌培養，確認男子生殖器是真菌與細菌感染，檢驗梅毒、淋病、愛滋病、披衣菌等全部都陰性，不過，他向患者強調，如果性行為沒有做好安全措施，難保以後不會染性病。