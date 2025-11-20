陸航母福建艦成軍　《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

▲055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」成軍，象徵具備電磁彈射起降的新戰力，未來被視為解放軍投入遠海任務的主要支撐。至於福建艦的「帶刀護衛」們，《央視》也特別逐一評析，在首次海上實兵演訓的過程中，讓外界一窺功能性和戰備任務的端倪。

福建艦的主力護衛艦為055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106），被稱為解放軍海軍驅逐艦體系中的「火力王者」，主要火力來源為導彈系統。艦上具備上百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型導彈，成為目前解放軍驅逐艦中，能夠攜帶導彈數量最多的一型驅逐艦。

▲054A型護衛艦通遼艦（舷號554）。（圖／翻攝央視）

至於可以擔任反潛任務的通遼艦（舷號554）屬於054A型護衛艦，配備防空導彈、反艦導彈和反潛導彈，優勢在於作戰均衡性較強，既具備防空能力，也具備反艦反潛能力，屬於多用途功能。

▲殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝央視）

艦載機部分，殲-35具有隱形制空、彈滑兼容等特點，以制空作戰為主，兼顧對地、對海作戰，為解放軍海軍實現由近海防禦，轉向遠海防衛新一代主力裝備；殲-15DT則是大陸自主研發的彈滑兼容型艦載電戰機，具備電子對抗和彈射起飛等作用，首次現身福建艦。

▲空警-600艦載預警機。（圖／翻攝央視）

空警-600則是福建艦航母編隊裡的「千里眼」，是解放軍第一型艦載固定翼預警機，也可彈射起飛，肩負預警探測、指揮引導，目標指示和作戰協同等任務，相較於直升機和驅逐艦上的雷達，可更早發現來襲目標，尤其是超低空掠海飛行的導彈。