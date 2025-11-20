　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸航母福建艦成軍　《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

▲055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）和054A型護衛艦通遼艦（舷號554）。（圖／翻攝央視）

▲055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」成軍，象徵具備電磁彈射起降的新戰力，未來被視為解放軍投入遠海任務的主要支撐。至於福建艦的「帶刀護衛」們，《央視》也特別逐一評析，在首次海上實兵演訓的過程中，讓外界一窺功能性和戰備任務的端倪。

福建艦的主力護衛艦為055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106），被稱為解放軍海軍驅逐艦體系中的「火力王者」，主要火力來源為導彈系統。艦上具備上百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型導彈，成為目前解放軍驅逐艦中，能夠攜帶導彈數量最多的一型驅逐艦。

▲055型導彈驅逐艦延安艦（舷號106）和054A型護衛艦通遼艦（舷號554）。（圖／翻攝央視）

▲054A型護衛艦通遼艦（舷號554）。（圖／翻攝央視）

至於可以擔任反潛任務的通遼艦（舷號554）屬於054A型護衛艦，配備防空導彈、反艦導彈和反潛導彈，優勢在於作戰均衡性較強，既具備防空能力，也具備反艦反潛能力，屬於多用途功能。

▲殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝央視）

▲殲-15DT艦載電戰機。（圖／翻攝央視）

艦載機部分，殲-35具有隱形制空、彈滑兼容等特點，以制空作戰為主，兼顧對地、對海作戰，為解放軍海軍實現由近海防禦，轉向遠海防衛新一代主力裝備；殲-15DT則是大陸自主研發的彈滑兼容型艦載電戰機，具備電子對抗和彈射起飛等作用，首次現身福建艦。

▲空警-600艦載預警機。（圖／翻攝央視）

▲空警-600艦載預警機。（圖／翻攝央視）

空警-600則是福建艦航母編隊裡的「千里眼」，是解放軍第一型艦載固定翼預警機，也可彈射起飛，肩負預警探測、指揮引導，目標指示和作戰協同等任務，相較於直升機和驅逐艦上的雷達，可更早發現來襲目標，尤其是超低空掠海飛行的導彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！
中山隧道有「長髮女鬼」！民眾嚇壞急拜拜　3人拍靈異片慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海基會曾想開微博　考量恐「自我矮化」後放棄

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關立場

宋濤：為台獨分裂勢力為虎作倀者　「下場注定可悲」

陸航母福建艦成軍　《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌　清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

60歲婦剖腹產下健康男嬰！醫揭奇蹟背後的高風險：不要盲目嘗試

洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元　 業者嘆：1件羽絨外套需100隻鴨

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」　祖國網友嗆：那很靈，好自為之

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

海基會曾想開微博　考量恐「自我矮化」後放棄

內政部堅持解職陸配村長　陸委會：支持主管機關立場

宋濤：為台獨分裂勢力為虎作倀者　「下場注定可悲」

陸航母福建艦成軍　《央視》解析「帶刀護衛」戰鬥群

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌　清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

60歲婦剖腹產下健康男嬰！醫揭奇蹟背後的高風險：不要盲目嘗試

洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元　 業者嘆：1件羽絨外套需100隻鴨

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」　祖國網友嗆：那很靈，好自為之

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

「鴨哥」坐爽牢小三伺候！獄中遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

周天成澳洲賽30分鐘輕鬆過關！　本季第12度闖8強

《蠟筆小新》沉浸展預購有驚喜　《貓福珊迪》恐龍喵快閃店好療癒

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

雙北3飯店耶誕活動　晶華市集11/29僅一天、趣淘3399元起住一晚

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

台海威脅全面升級！中俄「加速軍事合作」聯合軍演　金正恩也參一咖

屏東驚見新案單價站48萬　在地：房價天龍化了嗎！

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

大陸熱門新聞

60歲婦剖腹產下健康男嬰！

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網傻眼

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：辦證通關不標記

《鬼滅》陸票房大跌　陸媒：日相粗暴干涉內政

洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」 上車一看竟是「行李架」

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

更多熱門

相關新聞

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

中日關係因領土及軍事議題持續緊繃之際，中國第三艘航空母艦「福建艦」近日首次在入列後展開海上實兵訓練，並高調釋出艦載戰機彈射起飛與降落畫面。這支由福建艦領航的航母編隊返回三亞軍港後，引發外界關注「交付即具戰力」的軍事訊號。

四川艦火力網堪稱全球兩棲艦之最

四川艦火力網堪稱全球兩棲艦之最

殲-20首度證實攜帶空地武器

殲-20首度證實攜帶空地武器

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

共抗中國崛起　南韓成「台灣有事」後援基地

共抗中國崛起　南韓成「台灣有事」後援基地

關鍵字：

福建艦055型驅逐艦殲-15DT空警-600054A護衛艦大陸軍武航母

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面