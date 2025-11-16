16枚炸彈直攻地下指揮所　殲-20首度證實攜帶空地武器

▲中國空軍首款隱身戰機殲-20。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

大陸近日於南昌瑤湖舉行的飛行大會上，一款為殲-20系列戰機配套的內埋SDB（Small Diameter Bomb）小直徑炸彈多聯懸掛發射裝置曝光，首度證實中國現役最強隱身戰機具備攜帶空地武器能力。按設計規劃，殲-20一次最多可掛載16枚小型制導炸彈，執行對地打擊任務。

綜合陸媒報導，這款多聯懸掛發射裝置由艙內吊裝懸掛裝置，以及懸掛投放裝置兩大部分組成，核心功能是在殲-20的彈艙內高效運載並彈射多枚SDB炸彈。與傳統戰機採用的燃爆彈射方式不同，該掛架採用氣動彈射技術，具有結構緊湊、彈射平穩、對懸掛物衝擊小的優點。

這款掛架最核心的技術優勢在於其採用先進的機載高壓氣源系統，實現機載自主增壓，可在彈射過程中動態調節氮氣壓力，從而實現多次重複懸掛投彈，大幅降低維護難度與全壽命周期成本，為戰機長時間持續作戰提供技術支持。

▼為殲-20系列戰機配套的內埋SDB（Small Diameter Bomb）小直徑炸彈多聯懸掛發射裝置曝光。（圖／翻攝自微博／洋務先驅張之洞）

資料顯示，所謂的SDB（Small Diameter Bomb）小直徑炸彈是由美國最早提出一款新型無動力面對稱遠程空地攻擊武器，也因此小型化是SDB最重要的特點之一，有效解決隱身飛機內埋武器艙對飛機掛載能力的嚴重限制。以美軍為例，在SDB交付使用後，F-15E的最大外掛能力達到20枚，F-22和F-35內埋彈艙的掛載能力也從兩2枚JDAM大幅提升到8枚SDB。

按照此次展示設計，可讓殲-20內彈艙容納4個該款多聯懸掛發射裝置，而單個掛架可掛載4枚國產CM506KG小直徑滑翔制導彈藥。也就是說，殲-20的彈艙一次最多可以掛載16枚小型制導炸彈。

CM506KG小直徑炸彈重量僅150公斤，其中段滑翔採用慣導加衛星修正，末端還可以增加激光半主動制導、圖像制導和毫米波制導等模塊進行修正，命中誤差可以達到米級。同時戰鬥部採用的新型裝藥威力遠超同重量的常規裝藥，彈體高強度侵徹結構，非常適合打擊敵方地下指揮所、加固型彈藥庫等高價值目標。

▼殲-20過去僅在珠海航展等公開場合展示過其內彈艙掛載空空導彈的制空作戰能力。（圖／翻攝自CFP）