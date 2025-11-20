　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇點王世堅是台北市長人選之一　否認「秘書長親征」傳聞

▲▼民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨台北部分則有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，對於台北人選是否難產，民進黨秘書長徐國勇今（20日）受訪時直言，沒有難產，台北的人選大家已經點這麼多人，比如王世堅、吳怡農等等，「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉哈哈」。徐表示，當秘書長比較頭痛的是到底哪位最適當，但好人選相當多。

至於是否全部提名會在農曆年前會出來，徐國勇透露，基本上希望農曆年前全部提名完成，但提名過程中有一些問題要做處理，也不排除有一兩個可能會農曆年後處理，比如說金門、馬祖，不諱言，這兩個地方對民進黨來講，要找人等等比較困難。

徐國勇強調，22縣市各方面提名都會考慮到，基本上希望在農曆過年前提名完成。

對於桃園、台北人選是否難產，徐國勇表示，沒有難產，台北的人選大家已經點這麼多人，每位都是相當有經驗的民意代表，有豐富社會歷練跟知名度，比如王世堅、吳怡農等等，「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉哈哈。怎麼會沒有人呢？桃園也好多位」。

徐國勇直言，現在就是看如何在其中選出最適當、最強人選，代表民進黨帶領國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，不會沒有人。

至於花蓮是否跟議長張峻合作？徐國勇回應，這都是未知數，張峻也沒有宣布要選，不曉得他立場如何，但他是花蓮好人選，民進黨也有自己的好人選，會不會合作，這之後再來談，選對會裡都有相關討論，對於張峻，必須坦白說大家有各方面猜測，花蓮確實在討論當中。

有媒體追問，被點名可能參選桃園市長的何志偉是否是好人選？徐國勇表示，每位代表民進黨參選的都是好人選。

更有媒體點名綠委沈伯洋選台北市長，並表示，很多媒體人都發祭品文酸說要組跨在野聯盟挺他。徐國勇表示，這就是好人選。剛剛媒體問說台北市沒有人選？自己都忘記提到沈伯洋了，又多了一位，台北市人選相當多，王世堅是其中一位，當秘書長比較頭痛的是到底哪位最適當，但好人選相當多。

而下周中執會後，第二波提名僅有新北蘇巧慧、苗栗陳品安，是否相對單薄？徐國勇表示，單單一個蘇巧慧就相當夠力，新北是全台灣人口最多、非常重要的直轄市，這個直轄市的提名分量相當大。

徐國勇直言，何況還有苗栗，陳品安個人學經歷一流，是台大金融畢業高材生、讀法律研究所也順利考上律師，兩次選舉，一次第二高票、一次第一高票。陳品安在苗栗形象非常非常好，是從政女性中非常好典範，年輕有衝勁，對於基層家庭各方面照顧也得到很大讚許，陳品安是一大亮點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！
中山隧道有「長髮女鬼」！民眾嚇壞急拜拜　3人拍靈異片慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

長榮空服員案　勞長推新制：勞工病假1年未超過10天不得不利對待

管碧玲宣示「釣魚台屬中華民國不退讓」　海巡在周邊12浬內會護漁

表態參選北市中正萬華議員　張延廷：一定衝鋒陷陣、使命必達

黃國昌稱新北男主角不是他也不會扯後腿　民進黨團酸：隱藏版恐怖情人

司法院施政計劃每年都一樣！　黃國昌：開會8分鐘難怪都用抄的

賴清德宣示：創15兆元產值、50萬AI就業　建置3座國際級AI實驗室

感謝營造業者助丹娜絲風災復原　內政部：專案開放聘營造業移工

國民黨喊「一國兩區」作為兩岸政治基礎　綠批無視主流民意

鄭麗文出席抗日講座喊「國共必須和解」　台海無事才能日本無事

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

長榮空服員案　勞長推新制：勞工病假1年未超過10天不得不利對待

管碧玲宣示「釣魚台屬中華民國不退讓」　海巡在周邊12浬內會護漁

表態參選北市中正萬華議員　張延廷：一定衝鋒陷陣、使命必達

黃國昌稱新北男主角不是他也不會扯後腿　民進黨團酸：隱藏版恐怖情人

司法院施政計劃每年都一樣！　黃國昌：開會8分鐘難怪都用抄的

賴清德宣示：創15兆元產值、50萬AI就業　建置3座國際級AI實驗室

感謝營造業者助丹娜絲風災復原　內政部：專案開放聘營造業移工

國民黨喊「一國兩區」作為兩岸政治基礎　綠批無視主流民意

鄭麗文出席抗日講座喊「國共必須和解」　台海無事才能日本無事

3元老背刺！健身房「創始會員」轟館長噁：每天有霸凌還說不知

「鴨哥」坐爽牢小三伺候！獄中遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

周天成澳洲賽30分鐘輕鬆過關！　本季第12度闖8強

《蠟筆小新》沉浸展預購有驚喜　《貓福珊迪》恐龍喵快閃店好療癒

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

雙北3飯店耶誕活動　晶華市集11/29僅一天、趣淘3399元起住一晚

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

台海威脅全面升級！中俄「加速軍事合作」聯合軍演　金正恩也參一咖

屏東驚見新案單價站48萬　在地：房價天龍化了嗎！

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

【一定有故事】小媽媽抱「假嬰兒」餵奶拍嗝 男客急關心！真相曝笑翻

政治熱門新聞

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

迎接子瑜回家！TWICE周末港都開唱　黃捷露腰熱舞應援

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

綠委直言鄭黃合作不會成功　原因曝光

鄭麗文送盤、黃國昌回燈！背後意義曝

國人赴美工作13.7萬人　創新高

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

疾管署官員爆公器私用！　技工當私人廚娘

台積電老將傳帶走機密　國科會最新回應

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

藍白智庫對接　李鴻源盼做台灣智庫

國台辦稱收「上萬封台獨舉報信」　外交部嗆：中國對台無管轄權

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

更多熱門

相關新聞

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，鄭麗文強調，在野不能再打心中小算盤，透過兩黨智慧，在過去的錯誤中學習，透過民主公平公開機制贏得大選。對此，作家漂浪島嶼分析，民進黨嘴上看衰藍白合，但心裡怕的要死，如果一旦藍白合成，支持率維持不變，2028鐵定翻盤，所以破壞藍白合，成為2028大選綠營唯一主軸，藍白如果再度分裂破局，就是國民黨分裂，民眾黨泡沫化，永遠再難執政。

藍白黨主席高峰會　徐國勇嘆很可惜：淪為攻擊會談極為失敗

藍白黨主席高峰會　徐國勇嘆很可惜：淪為攻擊會談極為失敗

民進黨彰化縣長4人「類初選」　預計12月底確定提名人選

民進黨彰化縣長4人「類初選」　預計12月底確定提名人選

黃國昌稱被蘇巧慧鼓勵「選到底」　本人打臉：就是準備好一對一

黃國昌稱被蘇巧慧鼓勵「選到底」　本人打臉：就是準備好一對一

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

大和解？王世堅讚參選桃園市長好人選　何志偉感謝：尊重黨決策

關鍵字：

民進黨蔣萬安台北市長徐國勇2026選戰王世堅吳怡農

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面