徐國勇點王世堅是台北市長人選之一　否認「秘書長親征」傳聞

記者杜冠霖／台北報導

2026各黨備戰，民進黨台北部分則有多人被點名，但目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農遞件表達意願，對於台北人選是否難產，民進黨秘書長徐國勇今（20日）受訪時直言，沒有難產，台北的人選大家已經點這麼多人，比如王世堅、吳怡農等等，「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉哈哈」。徐表示，當秘書長比較頭痛的是到底哪位最適當，但好人選相當多。

至於是否全部提名會在農曆年前會出來，徐國勇透露，基本上希望農曆年前全部提名完成，但提名過程中有一些問題要做處理，也不排除有一兩個可能會農曆年後處理，比如說金門、馬祖，不諱言，這兩個地方對民進黨來講，要找人等等比較困難。

徐國勇強調，22縣市各方面提名都會考慮到，基本上希望在農曆過年前提名完成。

對於桃園、台北人選是否難產，徐國勇表示，沒有難產，台北的人選大家已經點這麼多人，每位都是相當有經驗的民意代表，有豐富社會歷練跟知名度，比如王世堅、吳怡農等等，「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉哈哈。怎麼會沒有人呢？桃園也好多位」。

徐國勇直言，現在就是看如何在其中選出最適當、最強人選，代表民進黨帶領國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，不會沒有人。

至於花蓮是否跟議長張峻合作？徐國勇回應，這都是未知數，張峻也沒有宣布要選，不曉得他立場如何，但他是花蓮好人選，民進黨也有自己的好人選，會不會合作，這之後再來談，選對會裡都有相關討論，對於張峻，必須坦白說大家有各方面猜測，花蓮確實在討論當中。

有媒體追問，被點名可能參選桃園市長的何志偉是否是好人選？徐國勇表示，每位代表民進黨參選的都是好人選。

更有媒體點名綠委沈伯洋選台北市長，並表示，很多媒體人都發祭品文酸說要組跨在野聯盟挺他。徐國勇表示，這就是好人選。剛剛媒體問說台北市沒有人選？自己都忘記提到沈伯洋了，又多了一位，台北市人選相當多，王世堅是其中一位，當秘書長比較頭痛的是到底哪位最適當，但好人選相當多。

而下周中執會後，第二波提名僅有新北蘇巧慧、苗栗陳品安，是否相對單薄？徐國勇表示，單單一個蘇巧慧就相當夠力，新北是全台灣人口最多、非常重要的直轄市，這個直轄市的提名分量相當大。

徐國勇直言，何況還有苗栗，陳品安個人學經歷一流，是台大金融畢業高材生、讀法律研究所也順利考上律師，兩次選舉，一次第二高票、一次第一高票。陳品安在苗栗形象非常非常好，是從政女性中非常好典範，年輕有衝勁，對於基層家庭各方面照顧也得到很大讚許，陳品安是一大亮點。