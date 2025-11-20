　
國際

2025最後一次日出！「這城市」將迎極夜　未來64天看不到太陽

美國最北端的阿拉斯加州烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出。（示意圖／達志／美聯社）

▲美國最北端的阿拉斯加州烏特恰維克民眾，一起迎接今年最後一個日出。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國最北端的阿拉斯加州烏特恰維克（Utqiagvik）本週迎來今年最後一次日出，當地正式進入長達64天的北極「極夜」時期。在 2026年1月22日之前，太陽將完全無法升上地平線，當地居民將在漫長冬季迎接連續數週的黑暗。

福斯新聞報導，極夜形成的主因是地球自轉軸的傾斜，使高緯度地區在冬季無法獲得陽光。不過，烏特恰維克並非全然漆黑，每天仍會出現幾小時淡藍色的「民用曙暮光」，與日出前微光類似，成為居民唯一可見的自然光源。

烏特恰維克距離費爾班克斯西北約500英里，人口約4,400人，歷史可追溯至西元500年，是北極先住民文化的重要聚落。隨著極夜到來，缺乏日照與白天升溫，使氣溫大幅下降，寒冷程度遠超一般冬季。

報導指出，極夜現象同時與「極地渦旋」的形成息息相關。極地渦旋是平流層中的低壓冷空氣區，因無陽光照射而愈發寒冷。有時冷空氣會突破大氣層往南移動，造成美國本土冬季強烈寒流，是北半球冬季天氣重要來源。

烏特恰維克雖在冬季承受漫長黑暗，但在夏季卻有近3個月的「極晝」，日夜不分、陽光不落。當地甚至擁有美國最北端的高中橄欖球隊，夏季仍常可見球員在日不落下練習。根據預測，當地下一次日出將於2026年1月26日下午1時23分出現，屆時居民將結束漫長2個月的黑暗，重新迎接太陽回歸。

烏特恰維克Utqiagvik

