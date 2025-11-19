LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

▲通訊軟體LINE。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

用戶注意！即時通訊軟體LINE為了使用安全和便利性，官方今（19）日宣布啟動「帳號健檢」提醒機制，呼籲用戶完成帳號完整綁定，未完成的用戶將會收到官方「Service Messages」綠盾帳號發送的通知。LINE官方強調，若未完整綁定，手機遺失或帳號被盜可能無法找回帳號。

LINE官方公告提到，即日起，每季透過「Service Messages」向未完成綁定的帳號發送提醒，呼籲用戶盡早檢查設定，確保帳號安全無虞；另外也說明，此帳號為專用系統管道，用戶無法封鎖，目的在確保重要安全資訊確實送達。而近日收到「帳號健檢」訊息的用戶，代表綁定尚未完整，需儘速補齊設定，以免日後無法找回帳號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE提醒，若帳號未綁定有效電話號碼、電子郵件、密碼，或未連結Apple／Google帳號，一旦手機遺失、誤刪App或遭盜用，可能無法重新登入原帳號，導致好友名單、聊天紀錄及備份資料全數消失。即便有雲端備份，在帳號無法救回的情況下，也可能無法完全還原。

▲LINE官方呼籲用戶完成帳號綁定，以防將來遇到手機遺失或帳號被盜的情形，無法找回帳號。（圖／翻攝自LINE）

官方說明，用戶可透過手機操作，從App主頁→右上齒輪→「我的帳號」查看綁定狀態。用戶需注意每組電話、E-mail與Apple／Google帳號皆僅能綁定一個LINE帳號，若重複綁定可能造成覆蓋，使原帳號失效。此外，欠費後遭收回的易付卡可能無法接收認證碼，停用的舊信箱也可能無法收到重設密碼通知，皆會影響後續救援。

LINE也再次強調，所有綁定與設定僅需在LINE App內完成，無須透過任何外部網站。LINE不會主動寄出要求點擊連結、輸入資料或進行認證的郵件；只有在使用者自行設定電子郵件時，系統才會自動寄送驗證信，以避免用戶遭詐騙利用。

延伸閱讀

▸ 花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

▸ 全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚

▸ 原始連結