　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

11歲男童遭黑熊瘋狂追殺　「尖叫逃進商店」求救：以為會被吃掉

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲男童被黑熊追殺，逃進商店。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名11歲男童在商店附近時突然遭一頭黑熊追殺，他驚慌衝進店內尋求幫忙，沒想到黑熊也跟著衝進店內，嚇得他以為自己可能要被吃了，驚險畫面全被監視器拍下。

11歲男童柯爾(Cole Frazee)和父親一起去馬克利斯堡區(Markleysburg)當地商店購物時，原本在車上的他因為覺得等了很久，所以下車往外尋找父親身影，沒想到發現一頭黑熊正在盯著他。

柯爾表示，他原本以為黑熊一會就會離開，沒想到黑熊卻朝他的方向衝過來，嚇得他趕緊跑進附近的Family Dollar商店中，「當熊追著我跑時，我拼命尖叫，牠距離我可能只有1英尺多而已，我當時以為我要被吃掉了」。

柯爾驚嚇在店內尋找躲藏處時，發現商店內沒有其他客人，後來跑到收銀台才獲得店員幫助，店員驚險帶著他一起逃到店外，最後成功跳到車上逃走。

店內監視器拍到，黑熊跑進幾分鐘前柯爾與店員一起躲藏的收銀台後，在店內徘徊約10分鐘才離開，賓州野生動物管理單位表示，熊在每年這個時候都會積極尋找食物，才導致類似事件發生。柯爾表示，他這輩子都不會忘記經歷過這起瘋狂事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽
快訊／共同社：中國停止進口日本水產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

愛犬和車一起被偷　男苦尋7天只找回「冰冷屍體」心碎：非常想牠

女帶新小貓回家　家中寵物貓「耳朵垂垂」超哀怨：有我不夠嗎

西伯利亞貓狂對「家中插座」嘶叫伸爪　主人一看嚇：救了我的命

外送員分享「客戶在家裸體片」爆紅　報警反控：我被性騷擾　

一家四口土耳其度假驚傳「4人全死亡」　11名涉案人員逮捕調查

美國會報告提新戰略：台灣出資「挹注第三國」　強化印太嚇阻力

11歲男童遭黑熊瘋狂追殺　「尖叫逃進商店」求救：以為會被吃掉

快訊／共同社：中國停止進口日本水產品

中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！遊客無法下船　直接回廈門

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

美國會報告提新戰略：台灣出資「挹注第三國」　強化印太嚇阻力

11歲男童遭黑熊瘋狂追殺　「尖叫逃進商店」求救：以為會被吃掉

快訊／共同社：中國停止進口日本水產品

中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！遊客無法下船　直接回廈門

女乘客「燒成火球」倒臥月台上！　芝加哥地鐵驚傳恐怖縱火

曾登花花公子封面創紀錄！　德「國家美腿」雙胞胎同日安樂死

斷線6小時全球哀號！Cloudflare技術長道歉揭原因　專家疑不單純

以色列轟炸「黎巴嫩難民營」13死！　無人機3飛彈狂炸清真寺

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸：失禮到極點

嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

「Honda CR-V放大版7人座」推新改款！外型更霸氣、內裝更科技

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

快訊／檢調第2波搜索太子集團　8名財會+客服涉助洗錢遭拘提

Joeman的反毒片已上架！涉毒或緩起訴附加條件　授權新北檢播放

土城男街頭殺妻與小姨子　立院推家暴受害人可收到加害人逼近警訊

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

【車品給個讚】2阿婆走在路中間...駕駛幽默唱《慢慢等》龜速前進

國際熱門新聞

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

中國官員手插口袋　日網怒炸：超失禮

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

即／共同社：中國停止進口日本水產品

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

陸客不來！日本損失恐達1.7兆日圓

更多熱門

相關新聞

店員心臟病發亡　帽T男裝救人狂搶財物

店員心臟病發亡　帽T男裝救人狂搶財物

美國奧勒岡州一名店員突然心臟病，一名男子進到店內後假裝要提供協助，然而卻趁機打劫，偷竊店內多項財物造成約800美元（約台幣2萬多元）損失，被拋棄的店員後來不幸身亡。

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

基努李維名錶遭竊　FBI跨國找回

基努李維名錶遭竊　FBI跨國找回

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

少女郵輪上失蹤　員工打掃驚見遺體塞床底

少女郵輪上失蹤　員工打掃驚見遺體塞床底

關鍵字：

黑熊男童賓州商店Cole FrazeeFamily Dollar北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面