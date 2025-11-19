11歲男童遭黑熊瘋狂追殺　「尖叫逃進商店」求救：以為會被吃掉

▲男童被黑熊追殺，逃進商店。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名11歲男童在商店附近時突然遭一頭黑熊追殺，他驚慌衝進店內尋求幫忙，沒想到黑熊也跟著衝進店內，嚇得他以為自己可能要被吃了，驚險畫面全被監視器拍下。

11歲男童柯爾(Cole Frazee)和父親一起去馬克利斯堡區(Markleysburg)當地商店購物時，原本在車上的他因為覺得等了很久，所以下車往外尋找父親身影，沒想到發現一頭黑熊正在盯著他。

柯爾表示，他原本以為黑熊一會就會離開，沒想到黑熊卻朝他的方向衝過來，嚇得他趕緊跑進附近的Family Dollar商店中，「當熊追著我跑時，我拼命尖叫，牠距離我可能只有1英尺多而已，我當時以為我要被吃掉了」。

柯爾驚嚇在店內尋找躲藏處時，發現商店內沒有其他客人，後來跑到收銀台才獲得店員幫助，店員驚險帶著他一起逃到店外，最後成功跳到車上逃走。

店內監視器拍到，黑熊跑進幾分鐘前柯爾與店員一起躲藏的收銀台後，在店內徘徊約10分鐘才離開，賓州野生動物管理單位表示，熊在每年這個時候都會積極尋找食物，才導致類似事件發生。柯爾表示，他這輩子都不會忘記經歷過這起瘋狂事件。