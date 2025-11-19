觀察／鄭黃會淪「罵賴大會」　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

▲黃國昌、鄭麗文舉行在野領袖高峰會談。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，原訂一小時結束卻硬生生拖到了近兩小時才落幕，從共談台灣願景卻淪「抱怨總統賴清德大會」，鄭麗文首先痛批執政黨長期倒行逆施，隨後輪黃國昌發言時更不遑多讓，整整「罵賴」20分鐘。兩人老調重彈不僅了無新意，更讓人厭煩。藍白主席會面眾所矚目，但與其咀咒黑暗，不如告訴人民，既然那麼想下架「萬惡的賴清德」，方法是什麼？論述是什麼？這才是召喚非綠選民的號角聲。

藍白陣營從前幾日便大張旗鼓的預告今日「鄭黃會」，先是雙方幕僚開會討論，而後又一同進行場勘，更稱因考量媒體陣仗恐比上次更大，所以選在空間更大的凱悅嘉軒酒店，給足外界期待與想像。據高峰會流程表顯示，兩黨主席原先應就四大主軸進行會談，首先包括雙方如何整合力量有效推動政策改革，第二兩黨將談論合作必要性，第三為聚焦地方選舉策略調整，政黨競合不應是零和遊戲，最後一點則為兩黨將就幕僚層級建立穩定且直接的溝通管道，以加速政策整合、選戰應對與資訊共享。

只是，鄭麗文與黃國昌在第一部分時就因「罵賴」佔據超過半小時時間，兩人滔滔不絕重述平日裡受訪、記者會中砲轟賴清德執政種種，導致後三項議題時間遭壓縮，且在會談中除了抱怨賴清德外，根本沒有討論到2026九合一選舉時，如何展現合作誠意，直至媒體提問環節時，兩人才因記者提問回應了2026年相關議題。黃國昌稱，雖然希望讓自己成為更好的選擇，但若有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，也願意支持；鄭麗文則說，民調是不可或缺的部分，如何進行要看未來具體的提名作業，才會有具體答案。

然而從現實面來看，欠缺資源的民眾黨無力開疆闢土，最易行的策略是與藍營爭搶優勢選區，黃國昌雖稱願意與藍營共推最強候選人，但話說得漂亮，卻不免讓人擔憂重演2024藍白不合戲碼，其中的關鍵就在於所謂「最強候選人」到底如何產生？是全民調，或須考量政黨動員能力？2024大選期間，藍白就此爭議點鬧到不可開交，各拿民調堅持不讓，最後便是撕毀協議，藍白合告吹，就已種下藍白分裂參選的必然敗因。

2026地方選舉的整合更為複雜，不僅縣市長人選如何產生有困難，藍白新血戰將鎖定的地方議員選區重複度也非常高，互相排擠在所難免。外界期待的是藍白既然知曉合作才能下架賴清德的硬道理，那麼鄭麗文與黃國昌溝通2026藍白合時，就不能再只是泛泛空談的虛耗，應盡快完成六都最強人選徵召作業，再以具公信力民調說服藍白群眾，才能真正整合。

2024的失敗，給了藍白莫大教訓，所以藍白雙方高層都深切認知到，2028如果不合作，仍然難以撼動賴清德的執政地位。但是藍白合本就是知易行難，狂轟濫炸賴清德最簡單，但一個可以實質討論議題的高峰會淪「抱怨賴清德大會」，民眾雖受夠了民進黨，但藍白卻始終無法提出感動人心的論述，這些才是大家對於如今的台灣最深的憂慮，藍白需務實地提出合作方案，也才能真正打中中間選民，否則萬一又鬧到兩頭皆空，讓民進黨漁翁得利，也只能說是咎由自取了。