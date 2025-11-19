黃國昌稱被蘇巧慧鼓勵「選到底」　本人打臉：就是準備好一對一

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白主席峰會「鄭黃會」今（19日）登場，被問到新北市長選舉時，民眾黨主席黃國昌表示，希望讓自己成為更好的選擇，若有更好的人出現時，他也願意支持；他更爆料，將代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧，透過很多管道鼓勵他一定要選到底，「她為什麼要這樣講？我當然明白」。對此，蘇巧慧回應，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。

黃國昌表示，他很早就說過，對於選新北市長，希望讓自己成為更好的選擇、帶給大家更好的新北，但他同時也說，自己是以大局為重的人，當有更高的目標、更高的價值、有更好的人出現時，當然願意支持。黃強調，這過程中有很多討論，民進黨也一定會見縫插針，「像蘇巧慧、蘇委員，她透過好多管道鼓勵我一定要選到底，強力支持，她為什麼要這樣講？我心裡會不明白嗎？我當然明白」。

對於黃國昌指控，蘇巧慧指出，她參選新北市長，是因為對新北市有感情，希望能夠讓新北發展更好，讓市民生活更好，她會用在國會的好表現和地方的好政績，來爭取一個為400萬新北市民服務的機會。

蘇巧慧強調，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，因此她持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰。至於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

