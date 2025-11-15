　
地方 地方焦點

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

▲2萬名志工撐起雲林社福網，志工大會師熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林志工在趣味競賽同心協力，現場笑聲與加油聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府社會處運用公益彩券盈餘分配款，補助社團法人雲林縣志願服務協會於今（15）日舉辦「志工傳愛，幸福雲林」全縣志工大會師活動，縣長張麗善、社會處長林文志到場為志工加油打氣。縣長張麗善致詞時表示，透過趣味競賽凝聚向心力，讓志工彼此交流、增進情誼。

縣長張麗善指出，雲林雖為高齡化縣市，但縣府持續推動「愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學十面向提出行動方案，讓長輩在地安養、在地老化，並透過多元活動促進身心健康與自信。

▲2萬名志工撐起雲林社福網，志工大會師熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2萬名志工撐起雲林社福網，志工大會師熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善感謝志願服務協會及張聰明理事長的長期付出，帶領志工秉持「一日志工、終身志工」精神投入縣內大小活動。她說，目前雲林縣大約有2萬名志工，無論大小活動皆積極協助，縣內大型活動如國慶焰火、縣運或全運會，都能看到志工積極協助的身影，是雲林最美麗、最令人安心的力量。

今年大會師規劃「滴水穿石」、「奧林匹克」、「幸運滾球」、「投石繩索」及「羽神同行」五大趣味競賽，長青組與社會組各17隊，共600多名志工熱情投入，展現活力與創意。社會處長林文志表示，感謝雲林縣志願服務協會辦理114年度志工大會師趣味競賽，展現雲林志工踴躍參與的力量。

目前全縣志工隊超過600隊，服務時數累積逾532萬小時、服務人次突破1,000萬，高齡志工、家庭志工、親子志工與企業志工都在各領域以專業與時間服務社會，林處長感謝今天參與活動的所有志工，也鼓勵更多長輩加入志工行列，在服務中強健身心、找到快樂與成就感。
 
雲林縣志願服務協會理事長張聰明表示，志工服務在雲林推動已久，一直以來都秉持無私奉獻的精神投入社會服務，近年在張麗善縣長的帶動下，協會也將志工的精神帶入長照服務，在油車成立日照中心，協助長者延緩失能失智，提升長輩照顧品質。他感謝張縣長對志工與協會的支持，讓志願服務更扎根、更有力量。

▲2萬名志工撐起雲林社福網，志工大會師熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「志工傳愛，幸福雲林」全縣志工大會師活動，縣長張麗善、社會處長林文志到場為志工加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

600名志工齊聚雲林體育館　趣味競賽點亮志工年度盛典

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

九縣市SBIR成果展在綠色隧道登場

「114年度中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」今（15）日在古坑綠色隧道中央草皮熱鬧登場，來自中台灣九縣市的產業創新成果一次亮相。展場被遊客與攤位包圍，鼓聲、解說聲與人潮交織成最熱鬧的產業嘉年華，展示地方企業如何用創意與研發能量，替傳統產業打開下一個轉型方向。

