九縣市創新力大集合　中台灣SBIR成果展在綠色隧道登場

▲中台灣九縣市代表在綠色隧道啟動成果展儀式，共同展現產業創新能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「114年度中台灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」今（15）日在古坑綠色隧道中央草皮熱鬧登場，來自中台灣九縣市的產業創新成果一次亮相。展場被遊客與攤位包圍，鼓聲、解說聲與人潮交織成最熱鬧的產業嘉年華，展示地方企業如何用創意與研發能量，替傳統產業打開下一個轉型方向。

今年由雲林縣政府主辦，並與台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及台東縣共同舉辦，共有27家跨縣市企業參展，展品橫跨食品、農產加工、智慧養殖到創新技術。開場由雲林在地表演團體「探索鼓陣團」以磅礡鼓陣震撼全場，節奏在綠色隧道間回盪，也象徵九縣市攜手打造的創新能量正式啟動。

啟動儀式由雲林縣長張麗善、經濟部中小及新創企業署署長李冠志及各縣市代表共同主持，貴賓群聚草地中央，象徵地方政府攜手推動產業創新並深化合作。張麗善縣長表示，這場成果展是一種新的區域合作模式，展現九縣市在「產業轉型、智慧創新、地方永續」上的共同決心。

▲成果展不只是展示，更讓九縣市在交流中找到新的合作機會，也讓地方產業看見更長遠的未來路徑。（圖／記者游瓊華翻攝）

她說，雲林今年有六家企業參展，從農業科技化、食品精緻化到智慧養殖，全都展現地方產業的韌性與創新精神。她期盼未來SBIR成果能與「雲林良品」品牌相互串聯，不只在台灣市場增加能見度，也能走向國際舞台。

李冠志署長則提到，中部九縣市在過去20年已累積近3,000件SBIR補助案，許多企業從研發起步，跨向AI應用、節能減碳、包裝設計創新，再到通路拓展，是推動地方產業升級的重要力量。他強調，中小企業的強大，就是台灣整體經濟的基礎，未來中央會持續與各縣市合作，協助企業拓展國內外市場。

今年雲林六家代表企業展示從農產加工到智慧水產的多元成果。像是豐漁水產推出的智慧無人飼料船，能在魚塭自動投餌與監測水況，這項創新技術不僅在「113創業歸故里競賽」拿下金讚獎，也在國際發明競賽獲得金牌，吸引不少民眾圍觀詢問。其他像酷樂農場、李紀烏魚子等品牌，也都展示具在地色彩的創新產品，展現雲林產業鏈的厚度與持續升級能量。

展區以九縣市專區方式呈現，遊客能逐攤品味食品、試用商品、體驗科技，許多家庭特地前來，邊享受綠色隧道的自然景緻，邊感受地方產業的創新脈動。企業代表在攤位前熱情導覽，分享從研發、試驗、改良到商品化的幕後故事，讓民眾更能理解「創新」如何在生活中落地。

▲張麗善縣長將象徵合作傳承的旗幟交給下一屆主辦單位台東縣政府，象徵SBIR創新精神將跨越縣市、持續推動。。（圖／記者游瓊華翻攝）