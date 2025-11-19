屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

▲屏東市公所發獲《2026 幸福屏安》月曆。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

2026 年還沒到，屏東市的幸福氛圍已經提前蔓延！屏東市公所推出限量版《2026 幸福屏安》月曆，今（19）日上午 8 點開放索取，尚未到 7 點，市公所前就已湧現排隊民眾，長輩、家庭與年輕人齊聚，形成溫馨又熱鬧的市景。月曆以「幸福、安心、希望」為主題，融入生活樣貌與城市新風貌，推出即被一掃而空，展現市民對市政肯定，也為新年度揭開最暖心的序幕。

屏東市公所表示，今年限量月曆以「幸福、安心、希望」為主題，由市公所團隊企劃設計，融入城市景點、特色活動、公共建設與市民日常，以親切溫暖的視角呈現屏東生活風貌。月曆一推出便備受期待，現場領取人潮踴躍，短時間內即發放一空，顯示市民對市政推動成果的肯定與支持。

周佳琪市長表示，看到一大早即前來排隊的長輩、家庭與年輕朋友，心中充滿感謝。每位市民的笑容，都是推動城市前進的力量，也是團隊堅持把事情做到更好的原因。今年的月曆不只是日期的紀錄，也是市民與城市共同走過的軌跡，希望陪伴大家迎接嶄新的一年。

市公所表示，本次月曆熱烈迴響，提供了寶貴的回饋能量未來年度將持續推出更精緻、更多元、更多意義的市政品項與服務，從行政便利、城市建設、數位化服務到生活環境改善，皆會以更貼心的方式呈現，打造更優質、更有感的市政體驗。

另市公所團隊也將秉持「讓市民看得見、感受得到」的服務精神，持續精進市容環境、道路建設、長者福利、社區營造、親子友善空間等各項政策，讓屏東的每一天都比昨天更進步，每位市民都能在生活中感受到城市的溫度。

市公所再次感謝所有前來領取的市民，以及每一位默默支持市政推動的市民朋友。今年月曆首度規劃電子書，將這份手繪溫度同步數位化，沒能領取到的民眾也可透過手機、電腦輕鬆閱覽，實現智慧便民新生活。電子書預計將在近期透過市公所臉書推出，掌握第一手訊息請關注屏東市公所臉書粉絲團。