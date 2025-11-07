　
    • 　
>
3C家電

亞馬遜推出AI翻譯服務　助Kindle作者自動生成多語電子書

▲Kindle 電子書。（圖／Amazon）

▲Kindle 電子書。（圖／Amazon）

記者吳立言／綜合報導

亞馬遜（Amazon）於今（7日）宣布推出全新 AI 翻譯服務「Kindle Translate」，協助使用 Kindle Direct Publishing（KDP）平台的作者將電子書自動翻譯成其他語言，拓展全球讀者市場。

該服務目前仍處於測試階段，支援「英語與西班牙語互譯」及「德語翻譯為英語」兩種語言方向。亞馬遜指出，平台上僅約 5% 的書籍提供多語版本，AI 翻譯有望解決語言障礙並擴大出版量。

亞馬遜強調，作者可在 KDP 入口網站中管理翻譯作品，包括選擇語言、設定售價及出版；譯文出版前會標註為「Kindle Translate」版本，並提供預覽樣章供讀者參考。該公司表示，AI 翻譯內容在上架前會自動進行準確度評估，但未公開具體驗證流程。

為降低錯譯風險，亞馬遜允許作者在發佈前檢視譯文。不過業界指出，AI 仍難完全取代人工翻譯，尤其是小說或文學作品中需要維持語感與情緒的細節。亞馬遜則回應，服務會持續改進並逐步擴充語言支援。

目前 Kindle Translate 於測試階段提供免費使用，亞馬遜引述早期使用者表示，這對長期缺乏「低成本且可信賴翻譯方案」的獨立作者而言是一大突破。翻譯書籍仍可參與 KDP Select 計畫，並納入 Kindle Unlimited 訂閱服務中。

11/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Kindle、Kindle Translate、電子書、亞馬遜、Amazon、AI翻譯

