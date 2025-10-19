一甲子情深如初見　屏東市表揚17對模範夫妻

▲屏東市19日舉辦模範夫妻表揚典禮。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市公所今(19)日舉辦「屏東市114年模範夫妻表揚典禮」，公開祝賀17對結婚滿60年以上、家庭和樂的佳偶；長輩們牽手步入紅毯，笑容中盡是歲月相伴的深情，洋溢著溫馨氣氛。

一走進市公所大廳，映入眼簾的是復古風拍照區，讓「資深新人」們彷彿走入時光隧道，再次回味青春歲月的甜蜜約會。市公所特別準備手捧花獻給每位模範太太，象徵她們多年來在家庭中的堅韌與奉獻。今年更貼心加碼贈送婚紗攝影服務，讓每對夫妻重新穿上婚紗與西裝，留下珍貴的幸福見證。

典禮由市長周佳琪親自陪同婚齡最長的夫妻——陳豐治與張香惠伉儷步上紅毯，穿越象徵「攜手一生」的幸福拱門，場面溫馨感人。隨後，所有受表揚夫妻在掌聲與祝福中陸續進場。「前進國小管樂隊」以〈甜蜜蜜〉等熟悉樂曲伴奏，樂音悠揚，現場洋溢濃濃幸福氛圍。

受表揚夫妻們感謝市公所精心籌辦活動，讓他們在親友陪伴下重溫婚禮記憶，見證相守一甲子的愛情典範。受表揚的洪英雄先生表示，場地布置溫馨動人，讓人感受到市公所對長者的用心與尊重，倍感溫暖。

市長周佳琪致詞時感性表示，在離婚率逐漸升高的時代，能見證17對情繫一甲子的佳偶，實在令人動容。婚姻是相互包容與努力的旅程，這些模範夫妻以愛與責任攜手走過歲月，為社會樹立良好典範。市公所希望藉由這場充滿愛與感恩的典禮，宣揚家庭倫理與孝親精神，鼓勵年輕世代以前輩為榜樣，共同建立幸福和諧的家庭，讓真愛的種子代代相傳。