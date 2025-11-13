　
政治

8旬老母獨撐50年悶殺腦癱兒　人權委員會：政府應強化照顧體系

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院國家人權委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期許多網友轉傳一則訊息，有關一位台北近80歲的老媽媽，殺死自己因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痹導致癱瘓在床的兒子，法官建請總統賴清德「特赦」。國家人權委員會今（13日）指出，近年屢有因家庭成員長期承受照顧壓力，而最終選擇殺害被照顧者之「長照悲歌」案件，顯示我國弱勢家庭在長期照顧過程中面臨沉重的負擔與制度困境，而社會輿論對此多表同理與關注，認照顧壓力的失衡，已成為亟待正視的社會議題，強調國家應承擔積極保障責任，在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障原則，並強化長期照顧體系與家庭支持措施。

對於特赦請願，總統府發言人郭雅慧今表示，個案尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入，將視司法程序完成後再為後續。換言之，根據府方的態度，因該案件尚未最後定讞，需待定讞後再視程序處理。

國家人權委員會指出，生命權是所有人權的基礎，生命一旦被剝奪，其他一切人權即失其存在可能。依據《公民與政治權利國際公約》第6條第1項規定，「人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。」生命權不僅為該公約所保障之核心人權，亦為所有人權之基石。《身心障礙者權利公約》第10條亦強調生命權的重要性，「締約國重申人人享有固有之生命權，並應採取所有必要措施，確保身心障礙者在與其他人平等基礎上確實享有生命權。」

人權委員會提到，我國憲法雖未明文揭示「健康權」，惟依司法院釋字第785號解釋，「憲法所保障之健康權，旨在保障人民生理及心理機能之完整性，不受任意侵害，且國家對人民身心健康亦負一定照顧義務。」爰此，健康權同時兼具自由權與社會權之特性，反映憲法對於人性尊嚴與基本生活條件保障之高度重視，並彰顯國家促進社會正義與公共健康之責任。

人權委員會指出，生命權與健康權雖屬性質不同之基本權利，惟兩者在憲法價值體系中具有高度交織性。生命權保障人民不受非法剝奪其生存之基本存在，健康權則確保人民之生命得以具尊嚴與完整性之狀態持續存續。誠如《公民與政治權利國際公約》第6條所保障之「生存權」與《經濟社會文化權利國際公約》第12條、《身心障礙者權利公約》第25條所保障之「健康權」，分別構成人類基本尊嚴不可或缺的兩個維度，前者著眼於生存的權利，後者則關注於生存品質與健康福祉。

人權委員會指出，而被照顧者多為高齡、重度疾病或身體機能嚴重退化者，其自我防衛與就醫能力普遍受限，生命與健康處於極度脆弱之狀態。國家更應履行積極保護義務，預防照護關係中可能出現之人權侵害，確保被照顧者之生命權及人格尊嚴不受侵擾。若國家未能提供完善之長期照顧制度與支持網絡，使照顧者與被照顧者同陷於資源枯竭、身心耗竭之處境。此一結構性問題反映出制度設計的缺口與社會安全網的不足，亟需從政策面及制度面加以檢討與補強。

國家人權委員會重申，生命權與健康權為人權體系中不可分割的核心價值，國家應承擔積極保障之責，在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障原則。除應強化長期照顧體系與家庭支持措施外，亦須完善心理健康服務、暫托與喘息制度，以預防悲劇重演。

11/11 全台詐欺最新數據

百威黑心豬腸涉用工業級雙氧水　監察院要查了

屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入北、高、屏等地，公司遭重罰5,400萬。對此，監察院今（13日）發布新聞稿表示，國內發生食品公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸並流入市面販售，相關主管機關有無善盡食安管理責任，監察委員張菊芳、田秋堇、蔡崇義申請自動調查。

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

監察院報告指政府個資保護落後「讓國人受害」　要求行政院檢討

數據曝光！3座核電廠耐震能力堪憂　監院請台電、核安會改進

