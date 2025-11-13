百威黑心豬腸涉用工業級雙氧水　監察院要查了

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

屏東「百威食品有限公司」涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入北、高、屏等地，公司遭重罰5,400萬。對此，監察院今（13日）發布新聞稿表示，國內發生食品公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸並流入市面販售，相關主管機關有無善盡食安管理責任，監察委員張菊芳、田秋堇、蔡崇義申請自動調查。

據報載，百威食品有限公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，並流入市面販售，案經檢舉人114年6月間舉發，然而同年10月始下架封存問題食品，恐危及國人健康與食品安全；另國內屠宰場多委外業者處理豬內臟，處理過程是否符合食品安全衛生規定，因事涉民眾健康及保障我國食品衛生安全，監察委員張菊芳、田秋堇、蔡崇義甚表重視，已申請自動調查。

監察委員表示，食品安全為攸關民生之重要議題，政府自105年起陸續推動食安五環、五環2.0食安政策，期透過跨部會之分工合作，從源頭管理、整合產製銷鏈、中央地方合作稽核檢驗、輔導教育與管理及全民監督食安等面向，以維護國人食的建康與安心。

監委指出，本次發生問題豬腸流入市面販售，引發國人食安疑慮，究本案實情始末、主管機關查處情形為何？相關溯源追蹤、下架封存、抽驗檢測、裁罰情形為何？現行食安事件調查機制有無疏漏不周之處？如何避免類案情事再度發生？實有深究及調查釐清之必要。