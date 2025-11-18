早稻田大學開鍘　中國留學生畢業前夕收停學處分

▲有1名中國留學生吞苦果，因涉及多益成績爭議，收到早稻田大學停學處分。（翻攝自早稻田大學臉書）

圖文／鏡週刊

日媒今年9月調查，中國不法業者長期從事專業「考試作弊仲介」，除了多益（TOEIC）外，現在已將目標轉向TOEFL（托福）。這些業者不僅提供詳細作弊流程，更推出「訪日作弊套裝行程」。現在有1名中國留學生吞苦果，因涉及多益成績爭議，即將從早稻田大學大學部畢業之際，遭學校處以無限期停學處分，引發關注。

原PO在小紅書分享案例，A生在申請早稻田大學研究科時所提交的多益成績，被學校認定存在不正當行為，成績遭取消，雖然是否作弊仍未有最終結論，但學校依據校規，認為其行為違反學生本分，決定作出懲戒。

▲有1名中國留學生吞苦果，因涉及多益成績爭議，收到早稻田大學停學處分。（翻攝自小紅書）

值得注意的是，A是早稻田大學大學部學生。2個月前，A生收到申請研究所不受理的通知時，原以為此事不會影響大學學籍，但在即將畢業時，仍收到停學處分，該網友提醒中國留學生，學術不端行為並非獨立事件，對學籍仍可能產生重大影響。

據悉，早稻田大學在正式作出處分前，曾透過郵件及線下約談2次A生，聽取其說明後仍認為理由不足。期間，學校曾要求A表現悔改態度，並要求其儘快返回中國，甚至提到可能聯繫使館協助安排。對此，A生則表示，雖承認有過錯，但堅決否認作弊，認為處分過重且時機不當，難以接受。

原PO分享案例表示，對在日中國留學生具有警示意義，學術誠信底線不可逾越，僥倖心理可能導致嚴重後果。底下則有中國網友留言稱「作弊進去的？」「就是幾年前的多益成績作弊吧？報名地址一樣的成績都作廢」「沒什麼好同情的，如果是合法合理的行為被冤枉了，就是單純的受害者，沒有必要遮遮掩掩」。

▲有1名中國留學生吞苦果，因涉及多益成績爭議，收到早稻田大學停學處分。（翻攝自小紅書）



更多鏡週刊報導

中國跨境舞弊1／極小耳機肉眼難察覺 日警破獲中國作弊集團滲透多益考場

中國跨境舞弊2／日媒臥底揭小紅書考試仲介 「訪日作弊套裝行程」價格曝光

「老婆小三輪流侍奉」水房王鴨哥入獄如皇帝生活曝光 遠端指揮洗錢1年逾50億