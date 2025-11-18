美國駐日大使重申　對日本防衛承諾

▲日媒指出，中國4艘海警船16日當地上午10時過後，相繼進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域。（示意圖／達志影像）
記者詹雅婷／綜合報導
共同社報導，中國4艘搭載機關砲的海警船駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域，日方巡邏船要求駛離。到了18日，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）透過社群平台X發文表示，「美國堅定致力於對日本防衛的承諾，這包括尖閣諸島」。
葛拉斯表示，中國海警船集結並不會讓情況改變，且今年早些時候，總統川普已經重申美方立場，以及美國反對任何企圖侵害日本長期以來對尖閣諸島和平管轄的行動。
針對中國海警船的舉動，日本官房長官木原稔已於17日表示，「（中方）此舉違反國際法，已通過外交渠道嚴正抗議，強烈要求立即駛離」，日方對此無法接受，將確保警戒監視萬無一失，並以冷靜堅決態度來應對。
Time to cut through the fog. In case anyone was in doubt, the United States is fully committed to the defense of Japan, which includes the Senkaku Islands. And formations of Chinese coast guard ships won’t change that. Earlier this year, @POTUS reiterated America’s position and… https://t.co/1nTil8fZ1I— ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) November 18, 2025
