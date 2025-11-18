　
生活 生活焦點

男坐優先席突「噴射嘔吐」！乘客遭波及嚇傻　未道歉掀眾怒

北捷驚傳有男子突然在車廂內噴射嘔吐，波及周遭無辜乘客。（示意圖，北捷提供）

▲一名坐在優先席的男子突然嘔吐，波及鄰座無辜乘客。（示意圖，北捷提供）

圖文／鏡週刊

昨（17日）傍晚6點多正值下班通勤時間，台北捷運板南線卻發生一起讓全車廂震驚的事件！一名坐在優先席（原稱博愛座）的中年男子突然無預警開始「噴射嘔吐」，直接吐在地板、隔壁乘客身上。北捷公司今（18日）回應證實，並說明情況。

一名網友昨晚在Threads分享一起下班時間在捷運上目睹讓全車廂傻眼的一幕，表示一名中年男子坐在優先席上突然嘔吐，還不是吐在袋子裡，而是直接噴射在地板和隔壁無辜乘客的身上，事後也「完全沒有一句不好意思」。

從該網友分享的畫面來看，當事男子嘔吐後仍坐在位子上，一旁有捷運保全和清潔人員，正協助清理車廂，周邊的乘客面露難色、掩著鼻子。

有些人為清潔人員抱屈直呼辛苦，批男子事後還翹著腳彷彿事不關己，認為捷運應該對男子開罰；但也有人觀察到男子疑似有吐血，認為應該是真的有不舒服，不需要放大男子的動作。

針對此一事件，台北捷運公司回應說明，17日晚間6點39分列車行車專員回報，有旅客反映車廂內有旅客嘔吐。行控中心請昆陽站保全上車了解狀況，後續由永春站清潔人員上車清潔。

北捷呼籲旅客，如有身體不適或嘔吐情形，請向詢問處索取嘔吐袋；另搭車時遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

在 Threads 查看


每日新聞精選

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

Threads優先席嘔吐鏡週刊

讀者迴響

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

