台大學生會開出1條件！達標就發「500份雞排」　保證不跑路

▲若達到目標，台大學生會就要發雞排。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台大大氣系學生日前在匿名粉專預測台北市會放至少2天颱風假，並說預測失準要發放300份雞排和100杯珍奶，不料最後卻放鳥。此事引起許多人關注，台大學生會就開出支票，承諾只要「你對台大現在想改善的問題／對未來的期待」的留言超過500則，他們就會申請預算，請吃500份雞排。

台大學生會在IG上發文表示，這幾天學校討論度最高的話題，就是自稱大氣系學生的網友明明預測失準，結果卻沒有兌現發雞排的承諾。同學失望的聲音傳到他們耳中，所以他們決定給大家更有意義的版本，只要留言「你對台大現在想改善的問題／對未來的期待」，且連署留言破500則，學生會就會向學代會提案申請預算，學代會審議通過後，便能發放500份雞排。

台大學生會補充，問題和期待包含交通、空間、課程、學餐、住宿方面，只要需求是真實而重要的，可以用任何形式表達，若留言數達到500則，他們將會另外公布發放方式和細節。

至於為何會選擇發雞排？台大學生會說明，「既然全校都在等雞排，那不如讓雞排變成推動校務改革的起點」，他們保證不會跑路、不會反悔、不會失蹤，「讓校園改革從一塊雞排開始」。