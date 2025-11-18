　
【廣編】台大EMBA高球日五屆傳承　揮桿展現「歡樂、凝聚、榮耀」

▲▼台大,高球,EMBA,傳承,歡樂,榮耀。（圖／國立臺灣大學EMBA提供）

▲台大EMBA第五屆高球日大合照，展現跨屆校友情誼與活動的歡樂氛圍。

圖、文／國立臺灣大學EMBA提供

台灣大學EMBA高球年度盛事「台大EMBA高球日」邁入第五屆，於11/15在北投國華球場圓滿落幕。本屆活動以「歡樂、凝聚、榮耀」為核心精神，集結歷屆校友、在學生與企業領袖，展現台大EMBA獨特的運動文化與深厚校友情誼。

台大EMBA高球日自創會長翁素蕙建立籌備架構後，五年來由歷屆會長接棒延續，包含第二至第四屆會長何湯雄、林盛文、蘇哲生，皆秉持「以球會友、以情聚人」的理念，讓活動規模逐年成長、參與人數屢創新高。今年第五屆由大學眼科診所榮譽總院長林丕容擔任會長，他率領團隊延續創會精神，更在流程上全面升級，成功串聯自86級至114級、跨越29屆校友，兩日活動吸引近400位企業家與師長參與，創下歷來最多紀錄，象徵EMBA校友文化的深度傳承。

林丕容表示，高球場是「台大EMBA的第二教室」，不僅是競技舞台，更是情誼交流的平台，在輕鬆互動中促成跨世代、跨產業的深度連結，打造高效的人脈網絡，本屆活動也凸顯EMBA的「傳承精神」，從創會長到第五屆會長的交棒象徵著領導與文化的延續。校慶晚宴於台大體育館盛大舉行，以「揮桿榮耀，校慶同歡」為主題，近400位師生與企業領袖齊聚。競賽組團體冠軍由102／103聯隊奪得，林丕容會長披上象徵榮譽的綠夾克，成為全場焦點。典禮嘉賓包含管理學院陳家麟院長、副院長謝明慧、EMBA執行長何耕宇、法學院王皇玉院長等多位教授與校友，台大副校長丁詩同及國際長袁孝維亦到場祝賀。

活動最後在院長監交下，完成第五屆會長林丕容與第六屆準會長胡惠森的金盃交接，象徵台大EMBA高球日的傳承將持續深化，為下一屆活動開啟新的篇章。

