台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證實

記者趙蔡州／綜合報導

一名自稱台大大氣系的學生在匿名社團發文，預測台北市會放至少2天颱風假，若預測失準要發300份雞排及100杯珍奶，不料他賭輸了卻臨時放鳥，事後有一名台大電機系學長為了捍衛校譽，17日現身台大校門口發放雞排，這位電機系學長也被眼尖的網友起底，發現他是在Youtube擁有1.6萬訂閱的網紅。

▲台大電機系已畢業學長現身受訪，表示請雞排是為了維護校譽。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大大氣系學生發祭品文卻放鳥，一名台大電機系已畢業的學長在Threads曬出學生證，直言自己看不下去了，他身為台大校友，必須捍衛母校尊嚴，於是他17日下午現身在台大校門發出400份雞排，替那位大氣系學生兌現承諾，他還說「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

他受訪時強調，由於那位大氣系學生未出面發雞排，導致有些酸民嗆台大，他覺得即便匿名貼文不見得是出自大氣系學生，但還是對學校造成傷害，就想出來維護一下，也呼籲大家不要看到匿名發文就認為是台大學生所貼，更喊話以後大家都應該用真實名字來發祭品文。

▲網友認出學長的真實身分。（圖／翻攝自YouTube）

台大電機系學長17日現身發雞排後，有眼尖的網友立刻發現他的真實身分，就是在Youtube擁有1.6萬訂閱的網紅「雷夢遊戲頻道-檸檬愛玉」，消息一出網友立刻紛紛湧入他的頻道留言，詢問發放雞排的究竟是不是他，他本人也在網友的留言下方比讚，證實發放雞排的就是自己。

其他網友看了紛紛直呼，「真男人，台大之光」、「紅茶帥爛，感謝你的雞排」、「我才想說是不是你們，結果真的是」、「剛剛看到新聞，紅茶原來你是台大電機系的，好厲害，謝謝你的大方，送400份雞排給大家，那個雞排放鴿子男他會有報應的」。