社會 社會焦點 保障人權

盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴

▲▼北醫教授黃彥華的丈夫、台大副教授林泰元涉嫌侵占幹細胞研究成果專利遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲台大副教授林泰元涉嫌侵占幹細胞研究成果專利遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北醫學大學女教授黃彥華與丈夫、台灣大學副教授林泰元，涉嫌為了獲得美國生技公司股份，偷把可用於新藥製造的胎盤幹細胞技術提供給美國業者，導致北醫損失商業利益達122億餘元，兩人還遊說台大、北醫以300萬元低價賤賣關鍵技術，導致台大失去專利資產無法估量，台北地檢署18日依洩密等罪起訴，請求法院對夫妻從重量刑。

黃彥華是生化學博士學位，現為北醫生物化學暨細胞分子生物學科教授，曾連續多年獲科技部補助大專院校獎勵特殊優秀人才獎勵，林泰元則是台大藥理科所副教授，夫妻倆人都是幹細胞相關領域的菁英。

林泰元曾在2008年主持台大的「胎盤細胞用在動物疾病模式生物作用機轉的研究」，黃彥華則在丈夫的研究基礎上，在北醫主持再生醫學計畫，繼續進行動物實驗，研發成果包括治療糖尿病、入創傷口、嚴重傷燙傷、肺部適應症及急性呼吸窘迫症候群患者之新興治療方法。

▲▼北醫教授黃彥華涉嫌和丈夫、台大副教授林泰元侵占幹細胞研究成果專利遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲北醫教授黃彥華是科技部獎勵的優秀人才。（資料照／記者劉昌松攝）

由於這類胎盤幹細胞技術的商業價值極高，研究合約明訂，這些國科會補助的計畫內容，都必須在研發成果報告出爐後2年後才能公開，就連相關的論文著作也必須延後公開。

但林泰元與黃彥華卻在2020年間，為了以每人10萬元就可取得70多萬股美國VitaSpring Biomedical股分，擅自將北醫再生醫學計畫研究成果交給VitaSpring負責人朱寶麒，把原本研究中取得的幹細胞pcMSC改名成MatriPlax後，以華華大有公司名義向美國FDA申請人體實驗。

因為只要通過人體實驗，學術研究的成果就可立即成為製藥利益，檢調獲報後立即展開搜索約談，沒想到林、黃與業者毫不悔改，改以金湧長生公司名義繼續向FDA申請，獲准進行人體實驗，北醫因此損失原本可透過衍生新創模式分取的新藥利潤122億餘元。

▲▼北醫教授黃彥華與丈夫、台大副教授林泰元涉嫌侵占幹細胞研究成果專利案，生技公司負責人高禎祥。（圖／記者劉昌松攝）

▲華華大有公司負責人高禎祥也被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，林泰元、黃彥華明知相關幹細胞產品開發的基礎技術I專利，未經估價、價值未明，卻遊說台大與北醫以300萬元價格，將I專利轉移給Acro公司，讓Acro幾乎免費取得這個關鍵技術，另外還把相關研究成果拿去日本、美國註冊專利，台大的損失無法估算。

檢察官依洩漏工商秘密、背信等罪起訴林泰元、黃彥華、朱寶麒以及華華大有公司負責人高禎祥，並對林、黃夫妻檔身為學術機構教授，卻利益薰心，為私慾蒙蔽雙眼，毫不尊重學術研究倫理，視法律為無物，犯後飾詞狡辯，態度極為惡劣，請法院從重量刑，還給學術殿堂單純的研究環境。

教授新藥研究台大北醫國科會林泰元黃彥華

