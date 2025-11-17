電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

▲自稱台大大氣系學生宣稱昨天要發雞排引發排隊，但當事人未出現。（圖／記者呂佳賢攝）



生活中心／台北報導

日前一名自稱台大大氣系學生在匿名社團預測台北市會放至少2天颱風假，若預測失準要發300份雞排和100杯珍奶，沒想到賭輸了卻臨時放鳥。昨深夜有台大電機系學長「曬學生證」宣布今日下午3點要發400份雞排，稍早他依約現身台大校門口發雞排，並受訪透露這次花費約3.5萬元，希望可以維護校譽。

大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，有台大電機系已畢業的學長在Threads曬出學生證，「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，會在17日下午3點在台大發400份雞排，直呼「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

該名電機系學長下午現身台大校門口發雞排，引發許多學生和民眾冒雨排隊領取。他受訪時被問到為什麼要扛下這件事，他表示：「就覺得平常也不是有機會請學弟妹吃雞排，這是個蠻好的機會。」

他說，因為昨天大氣系學生並未出面發雞排，讓有些酸民嗆台大，就有點看不下去，即便匿名貼文不見得是出自大氣系學生，但還是對學校造成傷害，就想出來維護一下。

他呼籲大家不要看到匿名發文就認為是台大學生所貼，並喊話以後大家都用真實名字來貼發雞排的文章。