　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

▲▼自稱台大大氣系學生承諾發雞排，但當事人未出現，現場排隊民眾仍未散去。（圖／記者呂佳賢攝）

▲自稱台大大氣系學生宣稱昨天要發雞排引發排隊，但當事人未出現。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

日前一名自稱台大大氣系學生在匿名社團預測台北市會放至少2天颱風假，若預測失準要發300份雞排和100杯珍奶，沒想到賭輸了卻臨時放鳥。昨深夜有台大電機系學長「曬學生證」宣布今日下午3點要發400份雞排，稍早他依約現身台大校門口發雞排，並受訪透露這次花費約3.5萬元，希望可以維護校譽。

大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，有台大電機系已畢業的學長在Threads曬出學生證，「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，會在17日下午3點在台大發400份雞排，直呼「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這四百份雞排。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名電機系學長下午現身台大校門口發雞排，引發許多學生和民眾冒雨排隊領取。他受訪時被問到為什麼要扛下這件事，他表示：「就覺得平常也不是有機會請學弟妹吃雞排，這是個蠻好的機會。」

在 Threads 查看

他說，因為昨天大氣系學生並未出面發雞排，讓有些酸民嗆台大，就有點看不下去，即便匿名貼文不見得是出自大氣系學生，但還是對學校造成傷害，就想出來維護一下。

他呼籲大家不要看到匿名發文就認為是台大學生所貼，並喊話以後大家都用真實名字來貼發雞排的文章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了

3顆芭樂600元原因曝！颱風豪雨重創　產量銳減逾1/3害價格狂飆

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

駁斥找員工睏館嫂　館長喊「性愛片被動過手腳」！他見1反應有貓膩

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了

3顆芭樂600元原因曝！颱風豪雨重創　產量銳減逾1/3害價格狂飆

錄音流出！館長「我拿生命做事」公司虧破億：我這棵大樹隨時會倒

電機系學長現身發雞排「花3.5萬元維護校譽」　400人冒雨排隊領

毒蛋引爆恐慌！彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

駁斥找員工睏館嫂　館長喊「性愛片被動過手腳」！他見1反應有貓膩

一口回到學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

秋天最美風景！武陵農場空拍曝　金黃銀杏林+火紅葉色仙氣噴發

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

【3秒撞飛8車】73歲翁撞翻待轉區　驚悚畫面曝

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

更多熱門

相關新聞

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

若沈伯洋選台北市長　謝寒冰喊「發100份雞排、跪著直播」

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，而立委沈伯洋近日也頻頻被點名。對此，媒體人謝寒冰16日表示，如果民進黨推派沈伯洋出戰台北市，100份雞排自己一定發，絕對不會放鴿子，賴清德真的決定提名，自己那天跪著直播，若是沈伯洋願意，自己一定去幫忙站台，「完成我的心願好不好，賴清德總統」。

台大大氣系學生放鳥！400人撲空　他拋1疑問

台大大氣系學生放鳥！400人撲空　他拋1疑問

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯

「假大氣系沒發珍奶！」拾汣茶屋要發100杯

關鍵字：

標籤:台大雞排颱風假學生事件校譽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面