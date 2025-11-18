　
國際

斯里蘭卡獨旅！她遭噁男纏上「掏鳥套弄」狂問：要做愛嗎？

▲▼獨旅惡夢！　她遭噁男糾纏「套弄下體」狂問：要做愛嗎？。（圖／翻攝instagram@molsgonewild）

▲莫莉在斯里蘭卡獨旅時，遭到當地男子公然猥褻。（圖／翻攝instagram@molsgonewild）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭女子莫莉（Molly）獨自前往斯里蘭卡旅遊，竟在光天化日下遭到猥褻。一名男子上前詢問「要做愛嗎」，甚至當場暴露下體，讓她嚇得立刻開車逃離。

莫莉熱愛旅遊，經常在Instagram分享相關經歷。她坦言原本猶豫是否要公開影片，但最終決定揭露女性獨旅的殘酷真相，「在我獨自駕駛嘟嘟車，跨越斯里蘭卡的公路旅行途中，一名男子要求跟我做愛，並且對我暴露身體。」

影片中，莫莉坐在駕駛座上休息，一名看似無害的當地男子走近搭話，隨即詢問「要做愛嗎」，被拒絕之後，竟還露出生殖器官，並且不斷用手套弄，多次哀求「拜託」，讓她嚇得立刻駛離，「剛剛他X的發生了什麼事？」

莫莉坦言，即便自認為做好萬全準備，仍會不時遇上這種事情，讓她感到動搖與震驚，「獨旅很棒，但並非總是陽光燦爛、充滿歡笑。有時會考驗妳的力量，提醒妳要保持警覺。」

影片一出立刻引起憤慨，網友們紛紛留言譴責該男子行為「令人作嘔」、「完全不尊重女性」。也有斯里蘭卡網友承諾「我們會抓到他」。

莫莉之後在另一段影片中透露，她已與斯里蘭卡警方聯繫，而當地媒體報導，一名23歲當地男子已經落網。《澳洲新聞》報導，根據斯里蘭卡法律，在公共場所進行嚴重猥褻行為者，可處6個月以下有期徒刑。

 
11/16 全台詐欺最新數據

中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論
六福村列「12組名字」同音同字　6周末免費玩
北市公費流感疫苗「剩約12萬劑」　3類人快去打
胡瓜遭控襲胸籃籃　郭忠祐也在場…還原現場狀況
20歲超商店員騎車上班　衝上人行道慘死
快訊／日方重申：高市早苗不會撤回「台灣有事」發言
台積電老將羅唯仁傳「帶走2奈米機密」投靠英特爾　經部：已派人

