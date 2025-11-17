「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了

▲前主管力挺館長。（圖／「健身教練@black_0625」授權轉載。）



記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，不過，館長否認所有指控。一名成吉思汗前員工表示，館長對員工真的很好，不僅薪資給得比其他同業高很多，也願意給舞台，他無奈表示，館長有個優點，但也是個缺點，「就是太念情了」，希望館長這次可以一切順利。

健身教練「@black_0625」在Threads發文，在「成吉思汗」任職五年，其中三年擔任主管跟培訓銷售教官，稱讚館長對員工很好，薪資方面比同業高很多，「甚至幫我拍了單獨的教練宣傳影片，也給了我非常好的舞台」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，館長重情重義、對員工極好，「只是師父最大的優點也是缺點，就是太念情了」，一級主管在中間擋住了許多原本能讓公司更好的提案，導致優秀的中階主管無法將聲音傳達上層，最終選擇離開。

他提到當初離職的原因，館長給了他舞台發揮，但是主管開會時，很多提案都一一被一級主管擋掉，意識到自己與公司的理念出現落差，最終決定離職。

他強調，自己不是無腦館粉也不是小草，待在成吉思汗的這5年，學習到很多事情，也成長不少，「館長真的很替底下的人著想，希望館長能逢凶化吉。」

．本文經「健身教練@black_0625」授權轉載。