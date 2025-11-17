　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女子家中供暖口漏水　工人維修時竟親一口性騷！抬頭還笑了一下

▲白姓女子模擬維修工人突在她額頭親一口的情景。（圖／翻攝極目新聞）

▲白姓女子模擬維修工人突在她額頭親一口的情景。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

鄭州一名白姓女子向當地媒體「小莉幫忙」投訴稱，近日遇到上門維修工人性騷擾，她表示，家中供暖閥門漏水報修後，物業派出工人到場處理，然而，這名工人竟在她察看漏水位置時，突然低頭親了她一下，事後還抬頭對她微笑。

▲白姓女子在當地媒體協助下，透過電話向維修工人證實其性騷擾行為。（圖／翻攝極目新聞）

▲白姓女子在當地媒體協助下，透過電話向維修工人證實其性騷擾行為。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，鄭州的白女士投訴媒體「小莉幫忙」稱，每當她回想起前幾天發生的事情，就感覺特別膈應（河南方言，意同噁心）和難受，這究竟是怎麼了？白女士告訴小莉，11月12日家裡的供暖的閥門漏水，聯繫小區物業後，物業又找了施工方的工人上門進行維修，可沒想到維修工人在施工過程中對自己進行了性騷擾！

白姓女子當時獨自在家，工人稱需更換閥門，就在她蹲在櫃子底下查看漏水時，工人突然起身親了她的額頭，還露出微笑。白女士立即聯繫物業樓管與前台，與丈夫一同將工人攔下並報警。

對於遭指控的行為，該名維修工人辯稱是「低頭查看分水器時無意碰到，嘴磕到臉上」，微笑則是出於不好意思想表達歉意。物業方面回應，工人行為屬個人行為，將配合警方調查，並等待最終認定結果。

11/15 全台詐欺最新數據

陸女子家中供暖口漏水　工人維修時竟親一口性騷！抬頭還笑了一下

陸女子家中供暖口漏水　工人維修時竟親一口性騷！抬頭還笑了一下

