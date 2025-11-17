駁斥找員工睏館嫂　館長喊「性愛片被動過手腳」！他見1反應有貓膩

▲館長回應指控。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，不過，館長否認所有指控，並提到3名員工每天進公司都在打遊戲，「領我的錢，開我的車，吃我的飯，沒有錢就情勒」，認為對方手上所說的「性愛片」可能是動過手腳的。粉專「政治曾台派」指1點笑喊「手機內容一定很精彩。」

館長在直播中強調，3位資深員工在公司都不做事，進公司每天都在「玩遊戲」，全公司的人都可以作證，且在手遊上花費可能高達數百萬元，「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒」。

如今員工稱手上有證據，館長曾要求主管「小偉」與妻子「館嫂」發生性關係。館長否認此事，「過幾天，我看你們手上有什麼」，懷疑是自己十幾年前的手機裡的照片、影片被外流出去，三名員工將內容後製，目的是為了抹黑他。

粉專「政治曾台派」發文，連續兩天開直播，館長一再提到「十年前手機裡有片、有A片、有GG、有脫衣畫面」，還說手機都放在公司，現在回想起來也不知道有沒有被動過，反覆預告、打預防針的行為，反而讓他更好奇，「館長你的手機內容應該相當精彩吧？不然怎麼一直在預先消毒、反覆提這些『可能被動過』的東西？」

館長在直播中還提到，手機裡本來就會有自己的脫衣照、影片等等，而且手機都直接放在辦公室，也不曉得有誰動過，就算送去給警察鑑定，真的分得出來嗎？這種東西要怎麼辨真假？到底怎麼查？「怎麼感覺（館長）一直在消毒啊。」