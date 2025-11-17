默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」：錯怪他了

▲小宇是館長的得力助手。（圖／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，糾紛越燒越烈，不過，館長否認所有指控。就有網友指出，一直待在館長身邊，默默努力的男人「特助小宇」陪著館長十幾年，如今升上副總，大讚「以前真的錯怪他，搞半天他真的最頂」。

有網友在PTT發文，「小宇躺著就變副總了，到底有多爽？」館長的特助小宇一路低調，陪伴館長十年了，沒在鬧也沒在搶風頭，最後竟然成為最大的贏家。

貼文曝光，網友紛紛大讚小宇忠心又盡責，「戲臺下站久了，就是你的」、「他算很忠心，也是正常人」、「難怪館長只能叫小宇做事」、「以前常常笑小宇，原來是公司真的沒人」、「小宇扛下來全部，他應得的」、「小宇當初是露臉被罵爛的，扛到現在也厲害」、「看了那三個爆料米蟲的事蹟，小宇真算不錯了」、「小宇證明還真的有天公疼憨人這回事」、「原來小宇在幹部中能力最強的」、「小宇反而有在做事，好扯」、「小宇值得，忠心比較重要」。

館長2020年遭槍擊，身中3槍導致粉碎性骨折，在受傷的期間，小宇扛下所有責任，甚至代替館長開直播，向粉絲朋友報平安，講到館長中槍的事情，內心滿滿的擔心與不捨，還一度在鏡頭前落淚。事後，館長不忘承諾，送小宇價值260萬元的名車，讓他超感動直呼「真的謝謝師父，對我們真的沒話說，真的很好」。