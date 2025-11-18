趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

▲一名外公對孫女伸魔掌遭判刑應執行6年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名阿公涉嫌利用照顧機會，趁年幼外孫女獨處時2度伸魔掌，猥褻及強制性交得逞，造成女童身心受創，對這段痛苦的往事揮之不去報警提告，全案才曝光，經法院審理後，該名噁心的色阿公坦承犯行，也保證絕對不會再犯，遭法院判處應執行有期徒刑6年6月，全案仍可上訴。

依據判決書指出，被告是受害女童的阿公。竟從2018年9月至2019年9月間，利用她還在稚齡階段，在住處房間內兩度對孫女伸出魔爪強制性交。

彰化地院審理認為，男子利用是爺爺身份、年齡差距相差60歲懸殊，在女孩獨處房間時犯案，明顯營造「難以抗拒情境」，因此依刑法第222條「對未滿14歲女子強制性交罪」判刑。

合議庭判決理由指出，男子所犯強制性交罪原本法定刑為7年以上有期徒刑，但考量他偵查初期即坦承犯行、無性侵前科，依刑法第59條「情輕法重」規定減刑。依強制猥褻罪有期徒刑3年6月，強制性交罪有期徒刑5年6月，應執行6年6月。

彰化地院在判決中特別強調，被告身為祖父本應保護孫女，卻為滿足私慾利用年幼孫女對親情的依賴，行為嚴重違反倫常，但考量其坦承犯行且年事已高，給予適當刑度，期望司法判決能還給受害者公道，也提醒社會大眾正視兒少保護的重要性。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。