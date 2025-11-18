　
社會焦點

快訊／王大陸現身！花360萬閃兵遭求刑1年　今低調撐傘出庭

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

藝人王大陸於2025年2月間，被爆涉花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役，揭開歷年最受矚目的藝人閃兵案，新北檢指揮新北市警方發動3波搜索約談，王大陸也遭檢方依刑法偽造文書罪求刑1年，他今（18）日現身出庭面對審理的畫面曝光。

▲▼ 王大陸 。（圖／記者陳以昇攝）

▲閃兵案開庭，王大陸現身地院。（圖／記者陳以昇攝，下同）

陳志明被控涉長期收費指點役男裝病閃兵，例如體檢時憋氣提高血壓數據，並於醫院配發當事人血壓機24小時背負身上監測時，由陳男本人或找手下代背，製造符合免役條件的高血壓症狀，每件收費數十萬元到數百萬元。

▲▼ 王大陸 。（圖／記者陳以昇攝）

其中藝人王大陸供稱，透過朋友介紹，去年（2024年）付360萬元給陳志明造假，但陳男表示只收王大陸260萬元，其中200萬元現金到對方家裡一對一面交，其餘60萬元匯款。法官訊問陳男是否聲請傳喚王大陸對質，陳男卻說不要，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸作證查清楚，法官准許，將由檢方主詰問、陳男反詰問。

法官以被告身分傳喚王大陸18日上午9點30分出庭。王大陸今一早現身地院，左手撐傘、右手拿水，在律師陪同下進入地院，面對媒體詢問是否會擔心被求刑1年或是被勒索，王大陸沉默不語直接進入地院。

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【太晚接小孩的下場】 女兒戲劇性演出：明天沒法上課了！

