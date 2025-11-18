路中一坨「水泥炸彈」害騎士雷殘受傷　駕駛按錯開關慘了

▲混凝土車駕駛疏失致載運的混凝土外洩路面，害騎士摔倒受傷送醫，警方漏夜查獲肇事者。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區苗128線路口，昨（17）日傍晚發生機車自摔事故，造成騎士受傷。警方發現禍首是一堆尚未凝固的混凝土，漏夜查出劉姓駕駛疏失，將桶槽開關按錯反轉，致載運混凝土傾洩而出。劉男一時大意，除了吃上罰單，還要賠償騎士。

苗栗警分局今天說，昨傍晚5點左右接獲通報，指銅鑼鄉苗128線與中興路口發生機車自摔事故，造成張姓騎士（52歲）全身擦挫傷，轄區銅鑼分駐所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

警方發現，機車騎士當時下班騎車要到銅鑼火車站，打算搭火車回台中住家，應是路面散落混凝土導致摔車，警方調閱相關路口監視器，發現1輛混凝土車，自中興工業區南區往北行駛，在苗128線左轉往銅鑼市區方向行駛時，原因不明滲漏混凝土，致機車摔倒，事故現場約6點半排除。

警方漏夜通知混凝土劉姓駕駛（60歲）到案說明，劉供稱從混凝土工廠出發時，車後桶槽開關原本應開啟順向運轉，結果他一時大意，切換到卸貨的反轉開關，導致轉彎時混凝土順勢外洩。警方說，2名駕駛都沒有酒駕問題，劉男偵訊後，依違反道交條例第30條第1項第2款告發。