驚悚畫面！彰化男慶生後闖紅燈過馬路　慘被轎車撞飛ICU搶命中

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約42歲李姓男子，15日晚間前往彰南路疑似為家人慶生，闖紅燈過馬路要到對面超商購物，遭到王姓女駕駛撞飛，導致頭部、胸部及四肢多處受傷，當場意識不清。經緊急送醫搶救後，目前已恢復意識仍在加護病房觀察，撞擊瞬間畫面曝光。

▲彰化男子穿越馬路遭撞飛送醫急救。（圖／民眾提供）

這起事故發生在15日晚間近8點的彰南路二段與福東街口。從附近店家的監視器畫面可以看到，當時彰南路車流繁忙，而李男正準備橫越馬路到對向的超商。畫面顯示，李男在穿越時相當謹慎，一路走走停停，試圖閃避車輛。然而，就在他走過中央分隔島，進入對向車道時，直行而來的王姓女駕駛車輛閃避不及，當場發生碰撞。

▲女駕駛擋風玻璃碎裂。（圖／民眾提供）

「碰！」一聲巨響，李男被撞後噴飛，重摔落地，巨大的撞擊聲嚇壞了附近住戶。居民們聽到聲響後紛紛外出查看，並立即協助通報警消前來救援。

據了解，李男當時是來幫家人慶生，疑似在聚餐後，想穿越馬路到對面的超商購物，卻不幸發生意外。救護人員獲報後火速趕抵現場，發現李男倒臥在地，一度意識不清，情況相當危急。

消防救護員火速到場立即為他進行頸圈固定、包紮止血等急救處置，並緊急送往最近的彰化基督教醫院救治，目前意識已經恢復，在加護病房觀察。警方當時對王姓女駕駛進行酒測後，酒測值為零，相關肇責正進一步釐清中。