台中89猴半夜炸街！住戶氣不過噴滅火器…反遭多人拿球棒打趴

▲趙男等5人今天凌晨飆車擾民，甚至圍毆當地1名住戶，警方偵訊後依法移送。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區今天（17日）凌晨1時許發生暴力事件，趙姓男子等人開著多輛改裝車在路上狂飆，巨大聲響相當擾民，當地1名陳姓男子出面理論，一度持滅火器朝改裝車噴灑，結果遭到對方持球棒圍毆。警方獲報迅速到場，發現陳男全身多處擦挫傷，立即將他送醫，幸無生命危險；犯嫌案後開車逃逸，警方循線逮捕趙男等5人，警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪移送法辦。

警方調查，趙男（29歲）為首等5人，昨天凌晨1時許駕駛改裝車輛在西屯路、寶慶街一帶繞行，因車子排氣管噪音太大，影響附近居民安寧，陳姓男子（45）歲不滿飆車行為，持滅火器下樓理論、制止。

雙方對峙過程中，陳男一度情緒失控，用滅火器噴灑其中1輛改裝車，引發車主不滿，下車持球棒追打，接著對方多名男子也分別拿球棒加入圍毆，直到陳男被打得倒地不起，迅速一哄而散，駕車逃逸。

▲▼陳男拿滅火器噴灑其中1輛改裝車，遭對方持球棒圍毆。（圖／截取自Treads）



警方獲報派遣24名警力到場，發現陳男全身多處擦挫傷，馬上將他送醫治療，幸無大礙；警方調閱相關車籍資料，循線逮捕涉案的趙男（29歲）、高男（32歲）、周男（20歲）、劉男（23歲）、蔡男（33歲）等5人，偵訊後依傷害、聚眾鬥移送台中地檢署偵辦。

▲警方查扣趙男等人作案工具。（圖／記者白珈陽翻攝）



至於有無其他共犯在逃，警方說，將持續追查。警方強調，對於滋擾治安、危害公共安全的暴力行為，警方絕不容忍，將持續強化巡邏與取締作為，全力維護市民夜間安寧及社區安全。