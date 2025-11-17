　
地方 地方焦點

第2屆觀光亮點獎32得主曝　清境農場獲最佳人氣獎暨國旅創新獎

▲清境農場高山風光宜人。（圖／清境農場提供）

▲清境農場高山風光宜人。（圖／清境農場提供）

記者高堂堯／南投報導

「第二屆觀光亮點獎」得主日前揭曉，清境農場因長年推動低碳旅遊、智慧導覽及在地文化體驗，從全臺191處推薦亮點中脫穎而出，獲「最佳人氣獎」與「最佳國旅創新獎」兩獎項，也展現高山旅遊品牌的創新能量與永續魅力。

本屆「觀光亮點獎」由交通部觀光署攜手全臺52個中央部會、地方政府及民間公益法人共同推動，經全民投票與專家評選，評選出32個具指標性的亮點獎項，並同步發表2026–2027年「台灣觀光100亮點」；觀光署於11月11日在台北遠東香格里拉飯店舉辦頒獎典禮，交通部次長林國顯、觀光署署長陳玉秀及多位來賓蒞臨見證。

▲▼清境農場於第二屆觀光亮點獎獲雙獎項，展現創新永續魅力。（圖／清境農場提供）

▲▼清境農場於第二屆觀光亮點獎獲雙獎項，展現創新永續魅力。（圖／清境農場提供）

▲清境農場於第二屆觀光亮點獎獲雙獎項，展現創新永續魅力。（圖／清境農場提供）

主辦單位指出，清境農場融合自然生態、環境教育與文化創意，打造兼具美學與深度體驗的旅遊環境，成為國旅市場的亮點典範，近年來更積極導入智慧導覽服務，推動永續觀光、節能設施及生態教育活動，並透過綿羊秀、星空音樂會、牧場遊行等特色活動，吸引大量國內外旅客前來；農場更以數位行銷強化品牌能見度，打造「四季皆有主題、處處皆有故事」的山城旅遊印象，在民眾心中長期累積高度口碑。

清境農場表示，未來將持續以「創新、友善、永續」為核心，深化在地合作與環境教育，持續推動高山旅遊新體驗；明年度重點活動「場慶暨奔羊節」預定於2月13日舉行，屆時將推出系列活動與在地表演，邀請各地旅客共襄盛舉，感受清境的熱情與活力。

