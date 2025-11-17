2027旗艦iPhone陣容曝光　折疊機之外還有Air 2、20周年款

▲2027旗艦iPhone陣容曝光。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出將在 2027 年分別推出第二代 iPhone Air 與 20 周年紀念版 iPhone。根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）最新一期的《Power On》專欄，兩款機型將在不同季節登場，並各自主打不同的產品定位與設計亮點。

古爾曼指出，iPhone Air 2 預計會在 2027 年 3 月左右上市，並與標準版 iPhone 18 以及較低階的 iPhone 18e 同步亮相；至於 20 周年 iPhone 則有望在同年 9 月登場，並導入全新曲面玻璃外觀與螢幕下前置鏡頭設計。

以下為古爾曼預測蘋果將在 2026 下半年至 2027 上半年之間推出的所有 iPhone 新機：

• 2026 年秋季（9 月）：iPhone 18、iPhone 18 Pro Max，以及首款摺疊 iPhone

• 2027 年春季（3 月）：iPhone 18、iPhone 18e，以及可能同步推出的 iPhone Air 2

先前《The Information》曾報導，部分蘋果工程師正希望在 2027 年春天推出重新設計的 iPhone Air，除了新增第二顆後置鏡頭外，機身也可能更輕、電池容量更大，甚至導入與 iPhone 17 Pro 同等級的均熱板散熱系統。

對於 iPhone Air 是否應加入超廣角第二鏡頭，古爾曼認為技術上當然可行，但在目前產品線已相當「擁擠」的情況下，這樣的調整或許不算合理。不過，他也坦言，若能提升相機與續航，確實有機會讓 iPhone Air 更具吸引力。

他進一步指出，iPhone Air 2 原本就規劃在 2027 年推出，並非因為銷售狀況不佳而延後。他預期新機將搭載 2nm 等級的新晶片，帶來更佳效能與電池續航表現。

雖然近來多份報告顯示 iPhone Air 的市場需求偏低，但依據古爾曼的說法，蘋果內部原本就僅預期 Air 系列佔新 iPhone 銷售量約 6% 到 8%。目前尚未明確是否達標，但在如此設定下，蘋果仍很可能按計畫推出第二代 Air。