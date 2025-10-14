為iPhone Air開路！　陸三大電信商eSIM獲批許可上市

▲大陸工信部批覆許可三大電信商販售eSIM業務。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸三大電信商昨（13）日晚間先後宣佈，已獲工信部批准開放eSIM手機商用試驗，中國移動、中國聯通和中國電信皆獲得批覆許可，代表eSIM手機服務可正式在大陸全國31個省區市上市銷售。同時，大陸民眾也將可以購買，需使用eSIM功能的iPhone Air手機「國行版（陸版）」。

▲隨著eSIM開放使用，大陸國行版iPhone Air也將開始銷售。（圖／翻攝蘋果大陸官網）

《紅星新聞》報導，eSIM（嵌入式SIM卡）技術可實現「免插卡激活、多設備協同、全球漫遊」等功能，讓手機更輕薄、通訊更靈活。

中國聯通表示，該技術具高安全性與穩定性，將推動終端設備向「輕量化、多模態」發展；中國移動則宣佈，使用者可前往線下營業廳辦理相關服務；中國電信則暫不開放線上辦理，需攜帶eSIM手機至各地門市申請。

在正式開通前，中國移動與中國聯通已先一步開放eSIM預約通道。聯通線上預約人數接近7萬，而中國移動上線4小時後，排隊預約人數已突破15萬，顯示出市場反應熱烈。

這項政策也為蘋果新機「iPhone Air」大陸國行版鋪路。該機型主打極致輕薄設計，厚度僅5.6公釐，全球版本均取消實體SIM卡槽，全面採用eSIM。蘋果中國官網今（14）日更新顯示，iPhone Air將支援中國移動、中國電信與中國聯通的eSIM服務。

蘋果官方說明顯示，從apple.com購買的iPhone Air為無合約機，用戶可自由選擇任意網路供應商。該機提供深空黑、雲白、淺金與天藍四色，起始容量256GB，售價自人民幣7999元起。