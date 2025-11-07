小改款大升級！2026 iPhone Air傳將搭載雙鏡頭

▲iPhone Air。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正開發第二代的 iPhone Air 型號，根據來自其供應鏈的中國爆料者指出，這款機型將可能從單鏡頭升級為「雙後鏡頭」設計。

這名微博帳號「數碼閒聊站」表示，蘋果正在評估將一顆 48 MP Fusion 超廣角鏡頭加入現行主鏡頭（48 MP Fusion 主鏡頭）之陣容，設計方向與基礎款 iPhone 17 相近。 然而，根據爆料，第二代 iPhone Air 將保留其獨特的「橫向鏡頭平臺（horizontal camera plateau）」設計，意味著新增鏡頭將與現有鏡頭並排，而非像 iPhone 17 那樣採垂直鏡頭排列。 由於該橫向鏡頭平臺不僅負責鏡頭模組，還內含多項核心元件以最大化電池空間，若新增鏡頭將意味著內部結構必須大幅重新設計。蘋果據稱仍將強調這款機型「超薄輕量」的設計語言。

根據產業分析師郭明錤的說法，蘋果預計在 2026 年下半年推出第二代 iPhone Air，與 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 以及其首款可摺疊 iPhone 同場發表。蘋果也計畫在 2027 年下半年再推出一款螢幕更大的 iPhone Air 型號。但值得注意的是，首代 iPhone Air 在中國之外的市場銷況並不理想，故其後續規劃仍可能調整。

至於數碼閒聊站的可靠度，其過去曾準確預測 iPhone 15 系列的 48 MP 感測器縮小與 iPhone 12 顯示面板設計，具有一定可信度。