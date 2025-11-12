　
蘋果AirTag 2傳年底登場　定位距離三倍提升、隱私防護全面升級

▲▼AirTag。（圖／蘋果官網）

▲AirTag。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

距離首代 AirTag 問世已超過四年，市場傳出蘋果正準備推出第二代版本「AirTag 2」，有望在年底假期前正式亮相，成為今年蘋果配件產品線的壓軸新品。

根據《彭博》報導，AirTag 2 的外觀整體將延續現行圓形設計，但在內部結構與功能上進行多項改良。新機預期導入第二代超寬頻（UWB）晶片，不僅提升與 iPhone 的連線穩定性，亦能讓「精準尋找（Precision Finding）」功能的距離從現行約 10 至 30 公尺，提升至 30 至 90 公尺，約為前代的三倍。

報導指出，除了無線晶片升級外，AirTag 2 將著重於隱私與安全性改進。蘋果可能重新設計內部喇叭結構，使其更難被拆除，藉此防止惡意移除裝置、進行跟蹤或其他不法用途。這項改動被視為回應外界長期關注的「防跟蹤」爭議。

在設計上，新一代 AirTag 可能略為縮小厚度，使其更容易放入錢包或貼附於行李、相機等物品上。蘋果過去幾年在小型化與節能晶片方面的進展，將有助於 AirTag 2 在維持續航力的同時進一步減少體積。

目前市面上首代 AirTag 四入組售價已出現明顯下調，外界解讀這或許是蘋果為新產品上市提前清理庫存的信號。若進度順利，AirTag 2 可能於年底前發表，並趕在聖誕購物旺季正式開賣。

11/10 全台詐欺最新數據

