大陸 大陸焦點 特派現場

陸交控科技「首次」向台青徵才　公開百萬年薪「F1專列計畫」條件

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，全場爆滿。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高。此次推介會共有61家來自大陸與台資的企業參與，包括字節跳動、同仁堂科技、元氣森林、91科技集團、交控科技等重量級公司亮相。其中，大陸軌道交通龍頭交控科技首度參與對台專場即成焦點，公開年薪百萬起跳研發計畫、強調國際化布局，積極向台灣青年招手。

這場推介會，北京海淀區人力社保局由海淀區社保中心主任金鈞親自到場，介紹社會保險政策、台胞在海淀就業流程與注意事項，協助初來大陸發展的台灣青年更快融入當地職場生態。字節跳動、同仁堂科技、元氣森林、91科技集團、交控科技、北京海博思創、北京四方繼保、炎黃國芯等8家企業現場推介招募職缺，涵蓋科技研發、醫療服務、工程、城市軌交、行銷運營等領域。針對人工智慧、軟體研發、法律、醫療健康、新媒體等多元領域提供大量崗位。

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 交控科技招聘總監王思然。（圖／記者任以芳攝）

首次參與對台專場徵才的交控科技集團也備受矚目。該公司長年主導北京地鐵大興機場線、軌道交通自動化系統等工程，是大陸軌道交通智慧化領域的龍頭企業之一。

交控科技招聘總監王思然接受媒體訪問時表示，公司此前雖未正式對台灣學生開放招聘，但每年都會接待台灣學生團體到訪參觀。

針對薪資問題，王思然首度公開交控科技的核心研發人才項目「F1專列計畫」。該計畫針對研發人員，碩士年薪自30萬元（單位：人民幣，同下），這樣換算台幣130多萬起跳，博士更從50萬元起跳（200多萬台幣），「上不封頂」，最終以能力與科研成果為主要評估標準。

她強調，申請者條件，「取得國家級科研專案經驗，在行業競賽中具獲獎紀錄，學院排名前20%，能展現優異科研潛力。學生最重要的是學習與科研能力，依據在校的整體表現來判斷是否符合崗位需求。」

「如果大家坐過大興機場線，就能感受到我們的技術已站在世界前列。我們的產品穩定度、整體自主研發能力，都處於國際先進水準。」她強調，在交控工作，不僅能接觸最前沿的行業研究，也能親身參與大型工程項目。

王思然坦言，「我們需要更多具有國際視野、不同背景、不同專業的人加入。」至於台青是否會對該領域感興趣？她說，「當然有吸引力！但最後還是看學生自己的選擇。」

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京91科技董事長許澤瑋。（圖／記者任以芳攝）

北京91科技董事長許澤瑋受訪時說，公司遍布北京、上海、深圳、廈門等八地，每年接收不少台生實習，其中也有台青選擇留任。

他直言對台灣青年印象與優勢，「願意留下的人『很能吃苦』，選擇留下來，工作態度非常堅韌，不會輕易放棄，在新媒體與傳統文化領域很有競爭力，特別適合文化、傳播、政策研究等職位。」

談到外界關注的「35歲職涯焦慮」，許澤瑋說這其實是迷思，「全世界IT行業都是差不多的節奏，35歲並不是限制，只是需要不斷提升能力與視野。」他強調，大陸AI產業全球領先，「想做科技、想做AI，要嘛在美國，要嘛在大陸。」

至於薪資吸引力，他強調，「我們提供的待遇不會因為你是台灣青年就有所區別，而且整體水平本來就比台灣同行更具競爭力。」

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 兩岸醫師聯合特色診療中心主任曹春霞接。（圖／記者任以芳攝）

兩岸醫師聯合特色診療中心主任曹春霞接受媒體訪問指出，過去三年已接收多名台灣青年實習，有台生從博士生階段就進入機構，先後實習兩年、正式工作一年，在醫療與科研現場都表現優異。

他坦言，台青在職場上的專注度更高，「因為台灣目前對大陸的學歷、工作還不完全認可，很多孩子是抱著『一定要留下來』的心情投入工作。」相較大陸本地學生有更多家庭支援、可選擇回鄉發展，「台灣孩子沒有那麼便利，他們會更認真、更堅定地把事情做好。」

這位代表也強調，中心可協助台青向全國各地醫療機構推薦，包括廈門、上海、安徽等地，「如果孩子對哪個地方的醫院感興趣，我們都能與當地台辦協助對接。」

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 在京台生、台青對「字節跳動」感興趣，紛紛送上履歷詢問 。（圖／記者任以芳攝）

活動最後安排面對面交流，台青紛紛遞上履歷，各企業攤位都是詢問學生，尤其是字節跳動大排長龍，許多台灣學生都非常感興趣。不少學生表示，大陸AI與科技產業發展迅猛，「職涯機會比台灣更多」，也更期待能在北京、上海等城市累積國際化經驗。

推介會同步安排多位台青代表分享在陸實習與就業經驗，強調凡在北京合法就業的台灣青年，都能「同等待遇、同等保障」。四名台青代表也分享在大陸工作心路，如北理工教授葉建宏、律師林敏睿、醫療科技創業者魏大為、聯想集團林卉好，以實例鼓勵更多台青不管是留台灣或大陸都是好選擇，若決定留下可以把北京當成「第二個職涯起點」。

▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025年北京台青、台生就業實習專場推介會於16日在北京英傑大學交流中心舉行，吸引300多名在京台生、台青到場，規模創新高 。（圖／記者任以芳攝）

