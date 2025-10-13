美食街天天塞爆！台中新光三越大缺工　瓦城、花月嵐急徵百人

▲新光三越台中店復業後，美食街天天大排長龍。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中新光三越百貨走過先前的爆炸事件陰霾，館內專櫃恢復營運，美食街天天塞爆，各櫃大排長龍，面對大檔期週年慶，卻讓館內餐廳面臨出現大缺工問題，包括初魚集團、瓦城、豆府、花月嵐拉麵等多家知名餐飲集團急需在檔期前補足人力，其中日式無菜單料理聞名的「初魚集團」，開出「學徒」職缺，薪資上看4萬2千元最為吸睛。

為應對這波人力缺口，台中市政府勞工局將明(14)日下午2時至4時在市府就業服務台舉辦「富市台中 就業成功」百貨餐飲業聯合徵才，此次共有初魚集團、瓦城、豆府、花月嵐拉麵等6家知名餐飲品牌參與，聯合釋出超過100個職缺，主要鎖定內、外場服務人員及廚務人員。

在薪資方面，業者也開出具吸引力的條件搶才。其中，以日式無菜單料理聞名的「初魚集團」，為其鐵板燒部門開出「學徒」職缺，薪資上看4萬2千元；連鎖品牌「瓦城泰統集團」的內場廚務人員，起薪也達到3萬8千元；而「豆府餐飲集團」的服務及廚務專員，薪資最高可達3萬6100元。

此外，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城泰統集團」提供起薪3萬8千元的內場廚務職缺，日本人氣排隊拉麵店「花月嵐」提供起薪3萬5千元的內外場人員職缺，歡迎想從事餐飲服務業的市民朋友，把握機會投遞履歷。