　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市大型徵才明登場！　25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

▲臺北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動。（圖／台北市勞動局提供）

▲台北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動。（圖／台北市勞動局提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為協助民眾就業、轉職與兼職需求，台北市就業服務處本週（11月10日至14日），推出連續五天的現場徵才活動，邀集25家知名企業參與，釋出多達985個職缺，橫跨旅宿餐飲、批發零售、公共自行車租賃及照顧服務等產業。活動除艋舺站配合「新住民成果展」於下午1至3時登場外，其餘場次皆為下午2至4時舉行，邀請有求職、轉職需求的民眾踴躍參加，掌握與企業面對面交流的機會。

本週徵才廠商中，包括全聯、三商家購(美廉社)、家樂福、統一超商、全家便利商店、棉花田等通路業者，開出385個職缺，職務涵蓋儲備幹部、收銀／生鮮／營運專員、大夜支援人員與門市兼職人員等。零售業據點遍布雙北，對希望「工作離家近、兼顧家庭與課業」的求職朋友相當友善，且多數職缺工作時間彈性高、錄取機會大，十分熱門。

新加坡知名品牌傲勝（OSIM）釋出外勤維修技術與運輸人員職缺，高薪6萬元（另有獎金），銷售人員則7萬元以上，企業福利佳、薪資具競爭力，是具服務熱忱與行動力民眾的不錯選擇。

餐飲旅宿業成為本週徵才亮點，新品牌「雞湯大叔」釋出內外場正、兼職職缺，正職薪資上看4萬5,000元，兼職時薪最高可達250元。燒烤名店「逐鹿餐飲」同樣祭出高薪搶才，內場正職開出4萬8,000元、外場正職4萬5,000元，誠徵對餐飲充滿熱情的職人加入。五星級酒店集團寒舍餐旅（台北喜來登、艾美、寒居、礁溪寒沐）也釋出多項職缺，從外場餐飲主任、服務員、房務員到西點及麵包師傅一應俱全，集團更貼心提供員工每年兩次免費住宿與用餐體驗（一泊二食），兼具學習與福利，是餐旅職涯的絕佳起點。

以「交通最後一哩路」為使命的微笑單車（YouBike），於北投及艋舺就服站現場徵才，夜班調度及大夜維護專員高薪48,000元，另有多項全時、兼職職缺。照顧服務業亦釋出大量人力需求，包含曜玥、承霖、星樂活、優活、聯承、愛關懷等6家長照機構與創世基金會，共徵求照顧服務員、護理師、生活服務員等職缺，歡迎具相關證照或有愛心、耐心的民眾加入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了
日氣象廳：鳳凰將「橫穿整個台灣」！　登台時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

鄭麗文追思共諜惹議　王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

趙少康涉亮票遭起訴求重刑　羅智強聲援：又是司法追殺？

北市大型徵才明登場！　25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

鄭麗文追思共諜挨轟　邱議瑩：支持柯志恩就是挺鄭麗文

指蕭美琴是在歐洲議會「非正式演說」　許宇甄：民進黨政治表演秀

國民黨前青年部副主任怒槓鄭麗文！　「追思吳石踐踏國家尊嚴」

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

鄭麗文追思共諜惹議　王定宇嗆：叛徒同類相伴天性

趙少康涉亮票遭起訴求重刑　羅智強聲援：又是司法追殺？

北市大型徵才明登場！　25家名企釋出近千職缺、最高薪上看70K

鄭麗文追思共諜挨轟　邱議瑩：支持柯志恩就是挺鄭麗文

指蕭美琴是在歐洲議會「非正式演說」　許宇甄：民進黨政治表演秀

國民黨前青年部副主任怒槓鄭麗文！　「追思吳石踐踏國家尊嚴」

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

中國氣炸！蕭美琴歐洲議會演說　徐國勇：讓中國繼續不開心下去

金門醫院幼兒打錯疫苗！疾管署：啟動醫療疏失調查機制

台積電1.4奈米新廠低調動工　中科房市交易還在「放牛班」

水淹及膝！「超級颱風」鳳凰壓境　菲律賓宣布停班課

邱議瑩喊支持柯志恩就是挺鄭麗文　陳學聖：不知國民黨明年怎選

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

阿公說讚！林立壘指初體驗　宋家豪幽默問要不要檢查手套

52歲港星「痛哭求醫藥費」救病危妻！　罹急性肝硬化：2天內要動手術

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

政治熱門新聞

保密到家！　連蕭美琴本人都最後才知道親赴歐洲議會演說

預計320萬人受惠！　成人免費健檢從40歲下降至30歲

痛批鄭麗文追思共產黨員　蔡正元：國民黨今後改名投降黨

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

接棒蕭美琴　蔡英文赴德演說：向全世界表達台灣守護民主、自由決心

林佳龍：當蕭美琴站上歐洲議會講台時　很多人都哭了

黃捷獲頒世界青年峰會「年度政治人物獎」　赴德領獎成首位獲獎台灣人

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤：乾脆加入共產黨

蕭美琴IPAC歐洲議會演說保密到家　外媒曝最大考量

蕭美琴歐洲議會演說返國　「台灣國際處境很多不公但始終不退縮」

鄭麗文追思共諜「密使一號」吳石　曾被蔣介石處死嘆「心寒」

幕後／鏡週刊猛攻黃國昌　柯文哲擔心提醒「別過度自信步我後塵」

藍青年怒槓鄭麗文　「追思吳石踐踏國家尊嚴」

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

更多熱門

相關新聞

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

鳳凰颱風來襲　李四川：11月的颱風都不好惹

氣象專家吳德榮表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，北轉接近台灣過程中持續減弱，周二及周三（11、12日）在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢，今天（9日）為「風雨前的寧靜」，各地為晴朗、白天熱早晚涼天氣。台北市副市長李四川也說，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，「從我的經驗，11月颱都是不好惹的，請大家做好防颱準備。」

台市中山區公車撞施工告示牌　3乘客受傷送醫

台市中山區公車撞施工告示牌　3乘客受傷送醫

「KGI金融特快車」金博會首航　凱基金控帶你玩轉理財新未來

「KGI金融特快車」金博會首航　凱基金控帶你玩轉理財新未來

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

退休想再就業　「銀在就業力講座」歡迎55歲以報名

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

關鍵字：

台北就業徵才

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢

快訊／11級強風來了　今午後變天

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面