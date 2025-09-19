　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月薪最高70K！高雄36廠商聯合徵才來了　狂釋1200職缺

▲▼月薪最高70K！高雄36廠商「聯合徵才」來了　狂釋1200職缺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄36廠商「聯合徵才」狂釋1200職缺，月薪最高70K。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局將於9月20日（六）上午9時至12時，在福誠高中活動中心舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，此次邀請36家企業，提供逾1200個工作機會，涵蓋科技、製造、零售、餐飲等多元產業，月薪最高可達4萬5千元至7萬元。

勞工局為協助市民能有更多的就業選擇，9月20日所舉辦的「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，邀請多家綠能科技、半導體、鋼鐵、連鎖餐飲及零售服務業等業者參與，包括機電工程師、軟硬體工程師、司機、技術人員、品管員、儲備幹部、內外場人員等多元職缺，以滿足各類專長與需求的求職者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，合隆電工、怡和國際能源、鴻海精密及鵬鼎科技徵求機電工程師、電纜技術員、工務車司機及各類工程師職缺，月薪最高可達4萬5千元至7萬元；其他包括海光企業、燁聯鋼鐵、慶達科技、華新能源電纜、築間餐飲、鼎王國際及爭鮮公司等事業單位，也釋出許多工作機會與提供各項員工福利制度，希望能吸引求職者的青睞。

勞工局表示，就業市場除了專業技能外，許多企業面試時也相當重視員工的就業韌性，包括承擔責任的抗壓性與自信，及適應多變環境的情緒智慧、溝通與進取樂觀的態度。

▲▼月薪最高70K！高雄36廠商「聯合徵才」來了　狂釋1200職缺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄36廠商「聯合徵才」來了，狂釋1200職缺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼月薪最高70K！高雄36廠商「聯合徵才」來了　狂釋1200職缺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

勞工局為鼓勵求職朋友增強就業韌性，活動現場特別規劃寓意深刻的趣味關卡，舉啞鈴象徵承擔與抗壓力，提醒求職者在壓力下仍要具備承受力；彈力帶體驗則代表彈性與適應力，鼓勵大家在應對進退、學習新技能或不同職場文化時，能保持得體適宜的作法與彈性靈活的思維。

透過互動遊戲，讓參與者在輕鬆的氛圍中體會到，除了專業技能外，毅力與彈性更是面對職場挑戰的重要能力。此外，勞工局也將提供職訓與就業服務相關資訊，鼓勵(中)高齡者、退休族群及婦女重返職場、培養第二專長。

針對符合相關就業促進方案者，除可減免學費或申請補助外，還可獲得就業獎勵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光
隋棠反制管委會！她見「聲明1段話」喊老哏了：管理費還是要繳
冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事
台中人氣早午餐熄燈！　結束11年開業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

「三高」農場下午2時起休園　清境邊坡築綠色城牆顧羊咩咩的胃

前最美檢察官「首次當伴娘」　淺綠V領禮服曝光！網讚：充滿仙氣

釋昭慧反擊了！　自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嘉義台82線驚見「粉紅大道」　公路局急關畫面：監視器色階異常

定期定額006208！他猶豫「要不要再買0050」　網曝關鍵：不要分散

鷹架拆完了！台中新光三越拚周末復業　市府曝「最後2關卡」

樺加沙將達生命期巔峰　下半天3地嚴防豪雨

快訊／11縣市豪大雨特報！下到明天　大雷雨轟台東

最美禮生遭捲入螺旋槳雙腳留疤！她曝1原因：別以為我有拿賠償金

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

拋黨魁政見！郝龍斌拜會軍公教警消　承諾修法「停砍退休年金」

鄧愷威對道奇3局狂飆6K、大谷兩度成手下敗將　美媒預測最終戰登板日

染燙後不能做的三個NG行為！頻繁用熱工具、高去油洗護都先不要

柯文哲昔猛攻「五大弊案」　胡志強挺郝龍斌選黨魁：你都沒回嘴

不是綠茶！醫推「1飲品」防癌、抗重金屬：每天1杯就有效

桃園盃／民安扣倒韓國江北！外隊全淘汰　邱陛詠夢想披中華隊戰袍

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

美國隊長走入現實？　美推「智慧紅血球」打造超級士兵

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

生活熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

即／明日高雄是否停班課？市府回應了

樺加沙又胖了　連2升級風雨擴半台

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局雙喜臨門！再奪「健康平等獎」獲全國肯定

台南市勞工局雙喜臨門！再奪「健康平等獎」獲全國肯定

台南市勞工局繼日前榮獲「台灣永續行動獎」金獎後，19日再度獲頒「2025年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」之「健康平等獎」，以在促進身障就業、推動職場平權及共融上的卓越成果，再次獲得全國肯定，市府強調，這不僅象徵外界對弱勢勞工健康友善措施的高度肯定，更是落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景的重要里程碑。

律師陪同勞資調解！台南勞工局推五心服務

律師陪同勞資調解！台南勞工局推五心服務

台南市勞工局攜手南檢強化移工防毒與職安宣導

台南市勞工局攜手南檢強化移工防毒與職安宣導

壓力OUT！台南勞工局邀講師談「快樂於轉念」勞工收穫滿滿

壓力OUT！台南勞工局邀講師談「快樂於轉念」勞工收穫滿滿

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

台鐵開4.2萬徵小編　手寫招募令「嫌圖醜、你行攏來」掀熱議

關鍵字：

徵才就業市場高雄活動職缺勞工局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

快訊／隋棠反擊了！

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面