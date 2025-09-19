月薪最高70K！高雄36廠商聯合徵才來了　狂釋1200職缺

▲高雄36廠商「聯合徵才」狂釋1200職缺，月薪最高70K。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市勞工局將於9月20日（六）上午9時至12時，在福誠高中活動中心舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，此次邀請36家企業，提供逾1200個工作機會，涵蓋科技、製造、零售、餐飲等多元產業，月薪最高可達4萬5千元至7萬元。

勞工局為協助市民能有更多的就業選擇，9月20日所舉辦的「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，邀請多家綠能科技、半導體、鋼鐵、連鎖餐飲及零售服務業等業者參與，包括機電工程師、軟硬體工程師、司機、技術人員、品管員、儲備幹部、內外場人員等多元職缺，以滿足各類專長與需求的求職者。

其中，合隆電工、怡和國際能源、鴻海精密及鵬鼎科技徵求機電工程師、電纜技術員、工務車司機及各類工程師職缺，月薪最高可達4萬5千元至7萬元；其他包括海光企業、燁聯鋼鐵、慶達科技、華新能源電纜、築間餐飲、鼎王國際及爭鮮公司等事業單位，也釋出許多工作機會與提供各項員工福利制度，希望能吸引求職者的青睞。

勞工局表示，就業市場除了專業技能外，許多企業面試時也相當重視員工的就業韌性，包括承擔責任的抗壓性與自信，及適應多變環境的情緒智慧、溝通與進取樂觀的態度。

勞工局為鼓勵求職朋友增強就業韌性，活動現場特別規劃寓意深刻的趣味關卡，舉啞鈴象徵承擔與抗壓力，提醒求職者在壓力下仍要具備承受力；彈力帶體驗則代表彈性與適應力，鼓勵大家在應對進退、學習新技能或不同職場文化時，能保持得體適宜的作法與彈性靈活的思維。

透過互動遊戲，讓參與者在輕鬆的氛圍中體會到，除了專業技能外，毅力與彈性更是面對職場挑戰的重要能力。此外，勞工局也將提供職訓與就業服務相關資訊，鼓勵(中)高齡者、退休族群及婦女重返職場、培養第二專長。

針對符合相關就業促進方案者，除可減免學費或申請補助外，還可獲得就業獎勵。