連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

▲今日起水氣增多。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

時序即將進入12月冬天，氣象專家吳德榮提醒，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷；周三、周四迎風面水氣逐日略減，周三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷；周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮說，周五至周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、周六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升。