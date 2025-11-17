　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲今日起水氣增多。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

時序即將進入12月冬天，氣象專家吳德榮提醒，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢。

（圖／氣象署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷；周三、周四迎風面水氣逐日略減，周三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷；周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。

吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮說，周五至周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、周六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因
館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬
連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下
美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「當爹養12年」　館長揭下一步：你們三個夠了沒？

連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

台大大氣系雞排放鳥400人！　地理系出手：今中午送350杯手搖飲

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬：根本恐嚇集團

兒婚前收入全上繳　董座父為三兒找對象：婚後本利歸還再送房

北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

冷空氣「5支觸鬚」南送！北台灣先降溫15℃濕又凍　最冷時刻出爐

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

「當爹養12年」　館長揭下一步：你們三個夠了沒？

連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

台大大氣系雞排放鳥400人！　地理系出手：今中午送350杯手搖飲

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬：根本恐嚇集團

兒婚前收入全上繳　董座父為三兒找對象：婚後本利歸還再送房

北捷月台等車傳來SJ經典曲　限定3天驚喜真相曝

放冷凍也會壞！食藥署曝「最易踩雷4錯誤」 恐吃到變質食物

冷空氣「5支觸鬚」南送！北台灣先降溫15℃濕又凍　最冷時刻出爐

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

惡質教師就是恐龍家長　校園霸凌案真相曝光

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

西芒杜1.2億噸鐵礦如果取代澳洲礦輸中　鐵礦總海運浬將增一成

唐綺陽運勢／巨蟹有機會年下戀！雙魚出現桃花❤　天蠍小心被翻舊帳

「當爹養12年」　館長揭下一步：你們三個夠了沒？

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

天秤座的香氣是什麼味道？4大品牌聖誕蠟燭太夢幻

連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

圭賢「超愛你」變很標準 始源一旁緊張喊：小心！XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

注意！全台8縣市今停水　時間區域一次看

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下

探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

更多熱門

相關新聞

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

防11級以上強陣風，越晚越溼冷！中央氣象署表示，今日迎風面水氣多，雨勢越晚越明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨。

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

關鍵字：

氣象氣象雲吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

明天雨勢愈晚愈明顯　未來一周全台變天「下探15度」

iPhone 17 Pro宇宙橙　濕紙巾一擦大掉漆

大馬變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

更多

最夯影音

更多
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面