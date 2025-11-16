　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣「5支觸鬚」南送！北台灣先降溫15℃濕又凍　最冷時刻出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲好天氣掰！東北季風明報到北台灣轉濕冷。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

變天倒數！中央氣象署表示，明天（17日）東北季風增強，強度會比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19度左右，且迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，北東有局部大雨發生。氣象專家認為，這波冷空氣接近冷氣團等級，北台灣因下雨感受較濕冷。

前氣象局長鄭明典發文表示，從極區天氣圖還看，現在冷空氣有5個分支往外突出，像5支觸鬚，其中一股就是要把冷空氣往南送而影響台灣的「槽線」。由於冷空氣分支多，其實代表尺度稍偏小，而且往東移動的趨勢會比較明顯，所以這波冷空氣可能影響日本北方的程度會比較顯著。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲北部率先降溫溜滑梯，低溫下探15度。（圖／NCDR）

氣象署則預報，明天這波東北季風增強，將是今年入秋以來最顯著的冷空氣，北部率先降溫，且越晚越涼，降溫明顯，預估最冷時間落在18日（周二）晚間至19日（周三）清晨，中部以北、宜蘭低溫下探15度，其它地區早晚低溫19至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。此外明起水氣增多，迎風面雨勢越晚越明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，有局部大雨機率，桃園以北降雨機率也偏高。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，新一波冷空氣即將南下，這波低溫約15至16度，接近冷氣團等級，北台灣因為下雨關係感受上較為濕冷，中、南部維持晴朗，但日夜溫差可達10度以上。

11/14 全台詐欺最新數據

全球最富裕城市排行出爐！東京奪冠　台灣「5座城市」名次曝光

探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

時序即將進入12月冬天，氣象專家吳德榮提醒，周一今年入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨；周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

北部下周「連4天濕冷」　最凍探13度

氣象氣象雲鄭明典台灣颱風論壇東北季風冷氣團

